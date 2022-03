Que représente la FIFA, qui en est le président et qu'est-il arrivé à Sepp Blatter ?

La Coupe du monde est sans doute la compétition la plus importante du football mondial. La plupart des grandes stars de tous les pays s'affrontent dans l'espoir de soulever le trophée le plus mémorable du sport.

Cet hiver, la 22e édition de la Coupe du monde se tiendra au Qatar. La France tentera de défendre son titre, mais nombreuses sont les nations qui rêvent de lui ravir. Les tournois de la Coupe du monde sont toujours un événement spécial dans l'histoire du sport, mais que savons-nous de l'instance qui les organise ? Goal vous dit tout ce que vous devez savoir sur la FIFA et ses dirigeants.

Que signifie la FIFA ?

La FIFA est l'acronyme de Fédération Internationale de Football Association. Elle est responsable de l'organisation des plus grands tournois de football, comme la Coupe du monde.

La FIFA a été fondée en 1904 pour superviser les compétitions internationales en Europe. Aujourd'hui, les associations se sont développées et relient six confédérations régionales en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et centrale et dans les Caraïbes, en Océanie et en Amérique du Sud.

Basée à Zurich, en Suisse, la FIFA est le principal organisateur de tournois dans le monde entier, comme, bien sûr, la Coupe du monde.

Qui est l'actuel président de la FIFA ?

Le président actuel de la FIFA est Gianni Infantino, qui a remplacé Sepp Blatter en février 2016. Infantino, qui est Suisse et Italien, occupait auparavant le poste de secrétaire général de l'UEFA depuis 2009 et a commencé à travailler à l'UEFA en 2000.

Sa nomination est intervenue lors du Congrès extraordinaire de la FIFA de 2016, à la suite de l'affaire de corruption de la FIFA de 2015, qui l'a vu être élu pour remplacer Blatter, tombé en disgrâce.

Dans le sillage du scandale de la FIFA, cependant, Infantino a également été mis en cause, les Panama Papers ayant révélé que l'UEFA avait conclu des accords avec des personnalités alors qu'elle avait auparavant déclaré nier toute relation de ce type. Infantino s'est toutefois déclaré "consterné" par ces informations, affirmant qu'il n'a jamais traité personnellement avec les parties concernées.

Infantino était responsable de l'élargissement de l'Euro 2016 à 24 équipes et a joué un rôle crucial dans l'UEFA Nations League et l'UEFA Euro 2020.

Qu'est-il arrivé à Sepp Blatter ?

L'ancien président de la FIFA purge actuellement une peine de six ans d'interdiction de participer à toute activité liée au football après que des enquêtes ont révélé qu'il était impliqué dans une série d'allégations de corruption, bien qu'il ait continué à nier ces rapports.

Les enquêtes menées par les autorités américaines et suisses ont révélé que M. Blatter avait participé à des "paiements déloyaux" versés en 2011 à Michel Platini.

M. Blatter a été le huitième président de la FIFA et a occupé son poste pendant 17 ans avant que son règne ne soit interrompu par le comité d'éthique de la FIFA, à la suite d'informations selon lesquelles il aurait été impliqué dans des pots-de-vin monétaires pour désigner la candidature du Qatar à l'organisation de la Coupe du monde 2022.

La controverse qui entoure Blatter ne tourne pas seulement autour de sa corruption monétaire présumée, puisqu'il a également été accusé de plusieurs commentaires misogynes de la part d'anciennes et actuelles joueuses. L'ancienne gardienne de l'équipe nationale féminine des États-Unis, Hope Solo, a affirmé que l'ancien président tombé en disgrâce l'avait touchée de manière inappropriée à plusieurs reprises lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2013.

Il a également déclaré par le passé que le racisme dans le football pourrait être immédiatement résolu par une simple poignée de main sur le terrain, tandis que le Guardian a rapporté qu'il avait admis que les pays d'Amérique latine "applaudiraient" John Terry pour avoir eu une liaison extraconjugale.