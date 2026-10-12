Que puis-je faire ? Arteta annonce l'absence de deux joueurs d'Arsenal face à Lille

L'Espagnol Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, a annoncé l'absence de deux joueurs de son effectif pour la rencontre face à Lille, demain mardi soir, à l'Emirates Stadium, dans le cadre de la deuxième journée de la première phase de la Ligue des champions.

Arteta a reçu un double coup dur avant le match contre Lille, puisque Piero Hincapié et Martin Zubimendi manquent à l'appel aux entraînements en raison de blessures contractées lors d'une séance d'entraînement supplémentaireaprès la victoire d'Arsenal samedi dernier contre Leeds (2-1).

Arteta a déclaré ce lundi, selon des propos rapportés par le journal anglais "Daily Mail" : "Nous avions prévu une séance d'entraînement après le match pour les joueurs qui n'avaient pas eu suffisamment de minutes. Et lors de deux incidents vraiment malheureux, nous avons perdu deux joueurs."

Et d'ajouter : "Ce n'est absolument pas la situation idéale. Cela ne s'était jamais produit en sept ans. Nous devons évaluer leur état aujourd'hui et effectuer davantage d'examens pour connaître leur situation, et ensuite nous pourrons déterminer la durée de leur absence."

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Interrogé sur la possibilité de faire quelque chose pour éviter ces blessures malheureuses, il a répondu : "C'est très simple, il suffit de ne pas s'entraîner. S'ils ne s'entraînent jamais, ils ne se blesseront pas, mais la conséquence, c'est que lorsqu'on leur demandera de jouer, ils n'auront aucun rythme, et quand vous leur demanderez de jouer, ils n'auront aucun impact sur le match."

Il a poursuivi : "Que puis-je faire ? Si j'avais une boule de cristal, je dirais simplement : "Les gars, allez dans le jacuzzi et on se voit demain"."

Arteta s'est montré optimiste quant aux chances d'Arsenal en Ligue des champions cette saison, déclarant : "Je pense que nous sommes très heureux de participer une nouvelle fois à la Ligue des champions. Nous voulons conserver cette dynamique, car nous avons livré une excellente performance en Ligue des champions l'année dernière."

Il a conclu ses propos : "C'est une occasion pour nous, une fois de plus, de partir à l'assaut de la Ligue des champions."







