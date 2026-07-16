« Que peut-on faire face à Messi ? »… Klopp prend la défense de Tuchel après la défaite face à l'Argentine

Jürgen Klopp, l’ancien entraîneur de Liverpool, a vigoureusement défendu son compatriote Thomas Tuchel, sélectionneur de l’équipe d’Angleterre, après les vives critiques dont il a fait l’objet suite à l’élimination en demi-finale de la Coupe du monde face à l’Argentine, estimant que les débats autour de cette rencontre étaient simplistes et injustes.

Dans des déclarations rapportées par le réseau « intelregion », Klopp a affirmé que certains réduisaient le travail d’un entraîneur à un choix binaire entre attaque et défense, alors que la réalité des matchs à élimination directe est bien plus complexe.

Il a ajouté : « Après la rencontre, les gens analysent comme si l’entraînement se résumait à un choix binaire entre attaque et défense, mais la réalité des matches à élimination directe est bien plus complexe. »

Il a rejeté la logique des analyses qui réduisent le match à une seule décision tactique, estimant que les entraîneurs sont confrontés à un double standard, et a souligné : « Si Tuchel n’avait pas tenté de contrôler le match et que l’Argentine était revenue au score, ces mêmes personnes auraient demandé : “Pourquoi n’a-t-il pas défendu son avance ?” Dans les matchs à élimination directe, quoi que vous fassiez, vous trouverez toujours quelqu’un pour vous critiquer. »

Au-delà de la tactique, l’Allemand salue la force mentale de l’Argentine, qu’il juge « portée par une énergie exceptionnelle dans ce tournoi, capable de surmonter les moments difficiles ».

Klopp a conclu son intervention en déclarant : «Quand on a Lionel Messi, que peut-on faire ? Il a 39 ans et reste le meilleur joueur du monde. On croit l’avoir maîtrisé et avoir tout fait à la perfection, puis il sort une passe décisive qui change le cours du match… Parfois, ce sont les moments de grandeur qui décident des matchs, et si on ne comprend pas cela, c’est qu’on ne comprend vraiment pas le football. »