Que l’équipe nationale d’Iran a-t-elle inscrit « en rouge » dans les vestiaires de Seattle ?

Comme à son habitude, la sélection iranienne a laissé un message politique dans le vestiaire après son match nul 1-1 face à l’Égypte ce samedi. Ce texte évoque explicitement le conflit avec les États-Unis et l’« entité sioniste », et rappelle notamment le bombardement de l’école de Minab qui a fait 168 victimes.

La télévision officielle iranienne a diffusé une photo du message rédigé en anglais, où l’on pouvait lire : « Nous venons d’Iran, une terre qui, depuis des millénaires, a toujours préféré l’honneur à la victoire », réaffirmant la position adoptée par l’équipe depuis son premier match contre la Belgique il y a six jours.

Le message remerciait également la ville hôte de Seattle pour « son hospitalité », à l’image de ce qu’avaient fait les joueurs à Los Angeles après le match nul et vierge contre la Belgique. Mais ce qui a retenu l’attention, c’est l’inscription du chiffre « #168 » et du hashtag « #Minab » en rouge à côté du texte principal.

Ce chiffre et ce hashtag renvoient au bombardement d’une école à Minab, le 28 février dernier, qui a fait 155 morts dont 120 enfants, selon Téhéran qui accuse Washington. selon le New York Times, l’armée américaine aurait tiré le missile après une erreur d’identification de la cible et ouvert une enquête.

Le texte ajoutait : « Pour nous, le football n’est pas seulement une compétition axée sur les résultats, c’est aussi une épreuve de caractère », avant que l’équipe ne remercie « tous les Iraniens qui ont donné leur cœur, leur voix et leur âme à l’Iran », concluant par la phrase « L’Iran est là pour rester ».

Actuellement troisième de son groupe, la sélection iranienne attend les résultats des autres poules pour connaître son sort en vue des seizièmes de finale, tandis que ses prises de position continuent d’alimenter les débats au sein de la compétition.