Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-RB LEIPZIGAFP
Traduit par

Que fait Salah dans la piscine de sa maison ? Milner dévoile le secret qui le place avec Ronaldo dans le cercle de l'élite

M. Salah
Trabzonspor
J. Milner
Liverpool
Égypte
Angleterre

Un témoignage pour l'histoire

Ce n'était pas un simple témoignage d'un ancien coéquipier, mais celui d'un expert qui a vécu chaque détail aux côtés de Mohamed Salah dans le vestiaire de Liverpool. 

La star anglaise James Milner, qui a côtoyé le Pharaon égyptien entre 2017 et 2023 et a remporté avec lui 7 titres, a révélé la véritable raison qui place Salah parmi l'élite du football, aux côtés de Cristiano Ronaldo.

Billets des matchs de Trabzonspor en championnat turcAchetez votre billet dès maintenant !

Super Lig
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Premier League
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Liverpool crest
Liverpool
LIV

Dans un podcast passionnant qui l'a réuni avec la légende de Manchester United Paul Scholes, diffusé par le compte « liverpool news » sur la plateforme X, Milner a évoqué le secret de la singularité de Salah : « Il était assez humble pour poser des questions, demander des avis et se forger ses propres convictions. »

La star anglaise chevronnée a ajouté : « Il cherchait constamment ce qui pouvait lui donner un avantage, que ce soit sur les aspects de la récupération physique ou de la condition physique, ou même en passant du temps en salle pour s'entraîner aux tirs au but. »

Milner a poursuivi en dévoilant les coulisses du vestiaire : « Nous avons eu beaucoup de discussions à ce sujet. Je pense que ce comportement distingue le joueur d'élite. Il n'avait pas cet orgueil qui laisse croire qu'on sait tout ; au contraire, il cherchait à rassembler le plus d'informations possible. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de Kooora


Milner a conclu par une déclaration qui résume l'état d'esprit professionnel de Salah : « Il observait et lisait au sujet des méthodes suivies par les autres, et rapidement on le retrouvait en train de placer un vélo d'appartement dans la piscine de sa maison pour l'utiliser lors d'exercices de récupération et de choses similaires. Il était obsédé par l'idée de devenir meilleur. »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google