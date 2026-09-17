Ce n'était pas un simple témoignage d'un ancien coéquipier, mais celui d'un expert qui a vécu chaque détail aux côtés de Mohamed Salah dans le vestiaire de Liverpool.

La star anglaise James Milner, qui a côtoyé le Pharaon égyptien entre 2017 et 2023 et a remporté avec lui 7 titres, a révélé la véritable raison qui place Salah parmi l'élite du football, aux côtés de Cristiano Ronaldo.

Dans un podcast passionnant qui l'a réuni avec la légende de Manchester United Paul Scholes, diffusé par le compte « liverpool news » sur la plateforme X, Milner a évoqué le secret de la singularité de Salah : « Il était assez humble pour poser des questions, demander des avis et se forger ses propres convictions. »

La star anglaise chevronnée a ajouté : « Il cherchait constamment ce qui pouvait lui donner un avantage, que ce soit sur les aspects de la récupération physique ou de la condition physique, ou même en passant du temps en salle pour s'entraîner aux tirs au but. »

Milner a poursuivi en dévoilant les coulisses du vestiaire : « Nous avons eu beaucoup de discussions à ce sujet. Je pense que ce comportement distingue le joueur d'élite. Il n'avait pas cet orgueil qui laisse croire qu'on sait tout ; au contraire, il cherchait à rassembler le plus d'informations possible. »

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Milner a conclu par une déclaration qui résume l'état d'esprit professionnel de Salah : « Il observait et lisait au sujet des méthodes suivies par les autres, et rapidement on le retrouvait en train de placer un vélo d'appartement dans la piscine de sa maison pour l'utiliser lors d'exercices de récupération et de choses similaires. Il était obsédé par l'idée de devenir meilleur. »