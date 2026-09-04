Que d’achats de dernière minute : à 3,25, un but de Woltemade contre l’AC Milan, la Fiorentina mise sur Beto et Gonçalves

Un mercato animé jusqu’au dernier jour, avec de nombreux recrutements de dernière minute qui pourraient déjà faire leurs débuts lors de la troisième journée de Serie A, qui débute vendredi soir avec l’affiche entre Genoa et Côme. Parmi les hommes de Fabregas, c’est justement le recrutement de Moise Kean qui se distingue : l’attaquant italien, buteur d’entrée au « Ferraris », est coté à 2,50 sur Sisal et à 2,55 sur Planetwin365.





Le nom qui suscite le plus de curiosité est sans aucun doute celui de Nick Woltemade, acheté il y a un an pour 90 millions à Newcastle et désormais prêté à la Juventus : voir l’Allemand marquer immédiatement devant ses supporters dans le choc contre Milan est une hypothèse fixée à 3,25. Les cotes buteur des deux autres recrues en quête de débuts, le joueur de la Juventus Sarr et le joueur du Milan Hutchinson, sont plus élevées, toutes deux fixées à 6 fois la mise

La Fiorentina aussi a beaucoup changé, et compte encore 0 point et 0 but après deux journées. C’est Beto qui remplacera le partant Kean et l’ancien joueur de l’Udinese, dans la liste des buteurs contre Torino , est proposé à 2,75, une cote qui monte légèrement à 3,00 pour Goncalves, le Portugais arrivé du Sporting Lisbonne. Dans le même match, attention aussi à la loi de l’ex : Rolando Mandragora est de retour au Torino après quatre saisons à la Fiorentina. Son retour au Franchi avec un but est envisagé à 6,00.