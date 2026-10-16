Andy Burnham a été contraint d'ordonner l'ouverture d'une enquête élargie sur ses relations avec Manchester City, après l'investigation menée par le journal britannique "The Sun" au sujet de ses liens avec un club en pleine crise, accusé d'avoir commis des infractions.

Selon "The Sun", le Premier ministre a demandé un examen manuel exhaustif de toutes ses rencontres passées avec les dirigeants du club et ses propriétaires à Abou Dabi, au moment même où les détails d'une septième réunion étaient révélés.

Burnham et son équipe avaient entamé la semaine en affirmant qu'il n'avait tenu qu'une seule réunion, qualifiée par lui d'importante, avec les responsables de Manchester City, en 2021.

Mais cette version s'est effondrée après que le journal a révélé que Burnham avait dîné à deux reprises avec le président du club, Khaldoon Al Mubarak, en 2017 et 2018, alors qu'il occupait le poste de maire de Manchester, sans que ces deux rencontres n'apparaissent dans les registres publics, d'où elles avaient été supprimées.

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La relation de Burnham avec Manchester City a été critiquée après qu'il a exprimé son inquiétude quant à un éventuel départ des propriétaires émiratis du club, une fois celui-ci reconnu coupable de plus de 100 infractions aux règlements de la Premier League.

Sur instruction du Premier ministre, l'Autorité combinée du Grand Manchester a publié lundi un bref communiqué, qui n'évoquait pas les deux dîners entre Burnham et Khaldoon Al Mubarak.

Le Premier ministre s'est engagé à faire preuve d'une transparence totale, déclarant : "Je leur ai demandé de procéder à un examen manuel plus complet de l'ensemble des éléments, car je veux mettre toutes les informations possibles à la disposition de tous. Il n'y a aucun doute là-dessus, la transparence totale doit être assurée."

Mais Louie French, ministre du cabinet fantôme, a réclamé des excuses, déclarant hier soir : "Le Premier ministre s'est engagé devant la Chambre des communes à publier l'ensemble de ses relations avec Manchester City dans l'après-midi de lundi."

Il a ajouté : "Cela ne s'est pas produit, et c'est sa responsabilité personnelle. Il doit se présenter devant la Chambre et présenter ses excuses."

Outre ces deux dîners, le journal a révélé que Burnham avait rencontré de hauts responsables de Manchester City à au moins cinq autres occasions.

Des documents récemment dévoilés ont montré que le Premier ministre avait participé à une table ronde en Chine, en septembre 2018, avec la participation du City Football Group.

On savait qu'il avait assisté sur place à un événement organisé à l'occasion de l'inauguration d'un bureau du club, mais on ignorait qu'il avait également pris part à un déjeuner de deux heures, en présence de représentants de premier plan du groupe.

Des registres dévoilés en vertu des lois sur la liberté d'information ont montré que l'agenda officiel de Burnham lors d'un déplacement de quatre jours comprenait un déjeuner intitulé inauguration du bureau du City Football Group à Shenzhen, ainsi que la réunion technique de la table ronde des directeurs généraux.

Les documents, portant la mention "Classé : interne, personnel et confidentiel", précisaient que le sommet s'était tenu le 20 septembre 2018, de 11h30 à 13h30, dans l'immeuble One Shenzhen Bay.

Le Manchester China Forum a pris en charge une facture de 4 796 livres sterling, couvrant les frais de vols, d'hôtels et de dépenses diverses, un forum qui vise à renforcer les relations entre les deux régions.

En septembre 2019, Burnham est apparu sur une photo aux côtés de Khaldoon Al Mubarak, tous deux assistant au match hommage à Vincent Kompany à l'Etihad Stadium.

Par la suite, Burnham a tenu ce qu'il a décrit comme sa seule réunion importante avec le président de Manchester City, lors du sommet mondial de l'investissement organisé par le gouvernement en octobre 2021.

En juillet 2023, Burnham a rencontré Ferran Soriano, directeur général du City Football Group, lors d'un événement célébrant l'achèvement du toit de la Co-op Live à Manchester, une salle dont Cheikh Mansour, propriétaire de Manchester City, est copropriétaire.

En juin 2025, Burnham a de nouveau rencontré Roel de Vries, ancien directeur des opérations de Manchester City, dans cette même salle, lors d'une cérémonie liée aux Brit Awards.



