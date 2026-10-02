C’était un rendez-vous que Deniz Undav n’avait sûrement pas noté dans son calendrier. Jeudi 1er octobre, 17 h 30, match amical du VfB Stuttgart contre Greuther Fürth. À ce moment-là, le chouchou du public était en réalité censé être en train de préparer le match international contre la Serbie avec l’équipe du DFB. Mais le sélectionneur Jürgen Klopp n’avait étonnamment trouvé aucune place pour le chouchou du public dans ses deux listes, fortes de 44 joueurs au total, parce qu’il « n’a pas encore vraiment trouvé son rythme en ce début de saison ».

Undav avait certes déjà délivré quatre passes décisives pour Stuttgart. Mais en réalité, il attendait un but personnel depuis son but victorieux tardif contre la Côte d’Ivoire lors du deuxième match de groupe de la Coupe du monde (cela remonte). En additionnant toutes ses apparitions, toutes compétitions et matches amicaux confondus, Undav est resté dix rencontres sans marquer. La délivrance est finalement arrivée lors du match amical contre Fürth, avec un doublé dans la victoire 5-0.

C’était un petit message adressé à Klopp, qui attend toujours de son côté le premier but d’un attaquant depuis sa prise de fonction. Les trois buts inscrits jusqu’ici sous les ordres du nouveau sélectionneur l’ont tous été par des milieux de terrain. Felix Nmecha a marqué lors du 1-1 contre les Pays-Bas, la victoire libératrice 2-0 contre la Serbie a été offerte par Tom Bischof et Florian Wirtz.

Havertz, Ebnoutalib, Burkardt et Woltemade muets sous Klopp

Pour les débuts de Klopp contre les Pays-Bas, c’est le candidat le plus logique qui a démarré à la pointe de l’attaque : Kai Havertz. Mais le joueur de 27 ans du champion d’Angleterre Arsenal a dû sortir après une demi-heure en raison d’une élongation musculaire et a même ensuite dû quitter le rassemblement de la sélection. Havertz a été remplacé par le débutant Younes Ebnoutalib (23 ans), de l’Eintracht Francfort, qui n’a totalement convaincu ni pendant le reste du match contre les Pays-Bas ni lors de sa titularisation suivante contre la Grèce (0-1).

Après le changement de liste, c’est Nick Woltemade qui a eu sa chance d’entrée contre la Serbie. Le joueur de 25 ans sort de mois mouvementés. Après l’énorme engouement et son transfert à 75 millions d’euros vers Newcastle United l’été dernier, il a enchaîné avec une saison décevante, avec la Coupe du monde comme point le plus bas, avant de se faire prêter à la Juventus Turin. Contre la Serbie, Woltemade a certes été bien dans son match et a dégagé une présence dans la surface, mais il a manqué de la précision nécessaire dans ses tentatives. À la 59e minute, il a raté une énorme occasion en expédiant sa frappe à côté à bout portant alors qu’il était totalement seul.

Jonathan Burkardt, le quatrième attaquant de Klopp, est entré en jeu contre la Grèce comme contre la Serbie. En 38 minutes de jeu au total, il n’a signé qu’une frappe sans danger. Le joueur de 26 ans de l’Eintracht Francfort aura peut-être sa chance dans le onze de départ lors du match retour en Grèce dimanche à Thessalonique.

Jusqu’ici, aucun attaquant n’a vraiment plaidé pour davantage de temps de jeu. Klopp devrait donc observer de très près la courbe de forme d’Undav, mais il suivra surtout avec bienveillance ce qui se passe dans son « groupe 3 ». Car en équipe d’Allemagne Espoirs, deux attaquants sont actuellement en train de se mettre particulièrement en avant.

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Paris Brunner et Nicolo Tresoldi font sensation avec les Espoirs

Paris Brunner (20 ans) a confirmé son excellent début de saison avec l’AS Monaco en signant directement un doublé pour ses débuts avec les Espoirs samedi dernier contre la Lettonie. Nicolo Tresoldi (22 ans), du Club Bruges, a lui aussi marqué, avant d’enchaîner avec un triplé lors du 4-1 contre Malte mercredi. Avec 16 buts au total, Tresoldi occupe désormais la troisième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection Espoirs, derrière Heiko Herrlich (17 buts) et Pierre Littbarski (18). Après le passage de Bischof chez les A de Klopp, Tresoldi a même mené la sélection sur le terrain en tant que capitaine.

Contrairement à Brunner et Bischof, Tresoldi lui-même n’est actuellement pas (encore) candidat à une promotion. Ce n’est pas à cause de ses performances, mais de sa question de nationalité toujours sans réponse. En plus de Klopp, le sélectionneur italien Roberto Mancini courtise lui aussi intensément le triple national, qui serait en outre théoriquement éligible pour l’Argentine. Une décision ne devrait tomber qu’après l’Euro Espoirs l’été prochain.

« Mon cœur, c’est du 50-50. Les deux pays comptent énormément pour moi », a récemment déclaré Tresoldi. « Je porte le maillot de l’Allemagne avec fierté, je suis très heureux d’être ici. Je veux encore jouer l’Euro ici. Ensuite, on verra comment les choses évolueront. » Il a déjà eu « de bonnes discussions » avec Klopp. « Je lui ai expliqué ma situation, et il l’a comprise. C’est une super personne. Ce n’était pas une discussion entraîneur-joueur, mais comme une discussion père-fils. Il m’a dit que la porte serait toujours ouverte pour moi. » Après les prestations malheureuses du quatuor utilisé jusqu’ici, plus ouverte que jamais.