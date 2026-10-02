C’était un rendez-vous que Deniz Undav n’avait certainement pas noté dans son calendrier. Jeudi 1er octobre, 17h30, match amical du VfB Stuttgart contre Greuther Fürth. En principe, le chouchou du public devait alors être en train de préparer avec l’équipe du DFB le match international contre la Serbie. Mais le sélectionneur Jürgen Klopp n’avait étonnamment trouvé aucune place pour le chouchou du public dans ses deux listes, composées au total de 44 joueurs, parce qu’il « n’avait pas encore vraiment trouvé son rythme en ce début de saison ».

Undav avait tout de même déjà délivré quatre passes décisives pour Stuttgart. En réalité, il attendait cependant un but personnel depuis son but victorieux inscrit tardivement contre la Côte d’Ivoire lors du deuxième match de groupe de la Coupe du monde (cela remonte à loin). En additionnant toutes ses apparitions dans toutes les compétitions et les matches amicaux, Undav est resté dix rencontres sans marquer. La délivrance est finalement arrivée lors du match amical contre Fürth, quand il a signé un doublé dans la victoire 5-0.

C’était un petit message adressé à Klopp, qui attend toujours de son côté le premier but d’un attaquant depuis sa prise de fonction. Les trois réalisations inscrites jusqu’ici sous les ordres du nouveau sélectionneur ont toutes été marquées par des milieux de terrain. Felix Nmecha a trouvé le chemin des filets lors du 1-1 contre les Pays-Bas, Tom Bischof et Florian Wirtz ont offert la victoire libératrice 2-0 contre la Serbie.

Havertz, Ebnoutalib, Burkardt et Woltemade muets sous Klopp

Pour les débuts de Klopp contre les Pays-Bas, le candidat le plus évident à la pointe de l’attaque avait débuté : Kai Havertz. Le joueur de 27 ans du champion d’Angleterre Arsenal FC a toutefois dû sortir après une demi-heure en raison d’un claquage musculaire et a même ensuite dû quitter la sélection nationale. Havertz a été remplacé par le débutant Younes Ebnoutalib (23 ans), de l’Eintracht Francfort, qui n’a totalement convaincu ni durant le reste du temps de jeu contre les Pays-Bas ni lors de sa première titularisation suivante contre la Grèce (0-1).

Après le changement de liste, Nick Woltemade a eu sa chance d’entrée contre la Serbie. Le joueur de 25 ans sort de mois contrastés. Après l’immense hype et son transfert de 75 millions d’euros à Newcastle United l’été dernier, il a enchaîné avec une saison décevante, avec la Coupe du monde comme point bas, avant de se faire prêter à la Juventus Turin. Contre la Serbie, Woltemade a certes été bien dans son match et a affiché une présence dans la surface, mais il a manqué de la précision nécessaire dans ses tentatives. À la 59e minute, il a gâché une énorme occasion en dévissant totalement, seul à bout portant.

Jonathan Burkardt, le quatrième attaquant de Klopp, est entré en jeu aussi bien contre la Grèce que contre la Serbie. En 38 minutes de jeu au total, il n’a enregistré qu’une frappe sans danger. Le joueur de 26 ans de l’Eintracht Francfort aura peut-être sa chance dans le onze de départ dimanche à Thessalonique, lors du match retour en Grèce.

Jusqu’ici, aucun attaquant n’a vraiment plaidé pour obtenir davantage de temps de jeu. Klopp devrait donc observer de très près la courbe de forme d’Undav, mais il suivra surtout avec bienveillance ce qui se passe dans son « groupe 3 ». Car, chez les Espoirs allemands, deux attaquants s’imposent actuellement au premier plan.

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Paris Brunner et Nicolo Tresoldi font sensation avec les Espoirs

Paris Brunner (20 ans), après son excellent début de saison avec l’AS Monaco, a directement inscrit un doublé pour ses débuts avec les Espoirs samedi dernier contre la Lettonie. Nicolo Tresoldi (22 ans), du Club Bruges, a lui aussi marqué un but, avant d’enchaîner avec un triplé lors du 4-1 contre Malte mercredi. Avec 16 buts au total, Tresoldi occupe désormais la troisième place du classement historique des buteurs de l’équipe nationale Espoirs, derrière Heiko Herrlich (17 buts) et Pierre Littbarski (18). Après le passage de Bischof dans l’équipe A de Klopp, Tresoldi a même mené la sélection sur le terrain en tant que capitaine.

Contrairement à Brunner et Bischof, Tresoldi ne peut toutefois pas (encore) actuellement prétendre à une promotion. Ce n’est pas à cause de ses performances, mais en raison de sa question de nationalité encore sans réponse. En plus de Klopp, le sélectionneur italien Roberto Mancini courtise lui aussi intensément le joueur aux trois nationalités ; en théorie, il serait également éligible pour l’Argentine. Une décision ne devrait tomber qu’après l’Euro Espoirs l’été prochain.

« Mon cœur, c’est 50:50. Les deux pays comptent énormément pour moi », a récemment déclaré Tresoldi. « Je porte avec fierté le maillot de l’Allemagne, je suis très heureux d’être ici. Je veux encore disputer l’Euro ici. Ensuite, on verra comment les choses évolueront. » Il a déjà eu « de bonnes discussions » avec Klopp. « Je lui ai expliqué ma situation, et il l’a comprise. C’est une personne formidable. Ce n’était pas une discussion entraîneur-joueur, mais comme une discussion père-fils. Il m’a dit que la porte serait toujours ouverte pour moi. » Après les prestations malheureuses du quatuor utilisé jusqu’ici, elle ne l’a jamais été autant.