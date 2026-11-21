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Un match amical a provoqué le départ d'un nouvel entraîneur de la Roshn Saudi League, qui devient ainsi la quatrième victime des limogeages de la saison en cours.

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Le club saoudien d'Al-Faisaly a publié ce samedi un communiqué sur son compte officiel sur « X », dans lequel il annonce avoir accepté la démission de son entraîneur italien Giovanni Solinas et confié le poste à Mohammed Dahman pour la période à venir.

Dans son communiqué, Al-Faisaly a déclaré : « Le conseil d'administration du club annonce avoir accepté la démission présentée par l'entraîneur principal de l'équipe première de football, M. Giovanni Solinas, d'un commun accord entre les deux parties. »

Et d'ajouter : « Le conseil d'administration adresse ses sincères remerciements et sa profonde gratitude à M. Giovanni pour les efforts considérables et le travail professionnel qu'il a fournis, salue les résultats positifs obtenus avec l'équipe durant son mandat technique et lui souhaite une pleine réussite. »

Avant de conclure : « Dans le même temps, le conseil d'administration a décidé de confier à M. Mohammed Dahman la direction technique de l'équipe première pour la période à venir, en priant Dieu Tout-Puissant de lui accorder succès et réussite dans sa mission afin de répondre aux attentes du club et de ses supporters. »

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Le départ de Solinas est intervenu par surprise, aucune rumeur n'ayant fait état de sa démission, malgré les mauvais résultats subis par l'équipe depuis le début de la saison, avant une relative amélioration ces derniers temps.

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Al-Faisaly occupe la quinzième place du classement de la Roshn Saudi League avec 10 points, fruit de deux victoires, toutes deux obtenues lors des 5 derniers matchs, pour 4 nuls et 6 défaites.

Bien que la trêve internationale ait débuté il y a environ deux semaines, le technicien italien n'est parti qu'à son terme, à 5 jours de la reprise, lorsque l'équipe recevra Al-Diriyah jeudi prochain, dans le cadre de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

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Le départ de Solinas est survenu moins de 24 heures après le match amical disputé par Al-Faisaly face à Al-Shabab en vue de la suite de la saison, une rencontre perdue 3-4, ce qui a poussé certains à se demander si elle était à l'origine de son limogeage.

Les réactions des supporters sur ce match ont été partagées : certains ont salué le travail offensif de l'équipe, tandis que d'autres ont souligné la nécessité de corriger certaines erreurs défensives.

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Selon le quotidien saoudien « Okaz », la direction d'Al-Faisaly est parvenue à un accord avec Saad Al-Shehri, ancien entraîneur d'Al-Ettifaq, pour diriger l'équipe lors de la période à venir et succéder au technicien italien.

Toutefois, le quotidien saoudien « Asharq Al-Awsat » affirme qu'il ne s'agit que d'une première réunion avec Al-Shehri et son agent, afin de connaître sa vision technique et les plans qu'il compte mettre en œuvre pour faire progresser l'équipe s'il venait à prendre les commandes.

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Le journal précise que la réunion s'est limitée à une seule séance, consacrée aux exigences techniques et administratives de l'entraîneur ainsi qu'à sa vision pour la suite, sans aborder le moindre détail contractuel ou financier.

Al-Faisaly étudie actuellement toutes les options qui s'offrent à lui afin d'arrêter son choix sur l'entraîneur dont le nom sera soumis à la commission de durabilité financière dans les prochains temps.

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À noter que Solinas est devenu le quatrième entraîneur à quitter la Roshn Saudi League depuis le début de la saison en cours.

Le Serbe Žarko Lazetić avait été le premier à partir, Al-Taawoun l'ayant démis de ses fonctions d'entraîneur principal le 12 septembre dernier, avant de nommer son compatriote Vuk Rašović pour lui succéder.

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Le deuxième à partir avait été l'entraîneur saoudien Khalid Al-Atwi, qui a quitté son poste d'entraîneur principal d'Al-Ettifaq le 8 octobre dernier, le Marocain Jamal Sellami prenant le relais.

Le dernier départ avant celui de Solinas était celui du Croate Damir Burić, limogé par Abha de son poste d'entraîneur principal le 28 octobre dernier, avant la nomination de son compatriote Teo Beriga pour le remplacer.