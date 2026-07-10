Quatrième place : Bono intègre le classement mondial, aux côtés de Casillas

Yassine Bounou, le gardien de but du Maroc, est entré dans l’histoire de la Coupe du monde en arrêtant un penalty de Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus, lors du quart de finale disputé ce jeudi.

À la 28^e minute du quart de finale disputé jeudi soir, et malgré la qualification finale des Bleus, le gardien a repoussé la tentative de l’attaquant français.

Selon les données d’Opta, il s’agit du quatrième penalty arrêté par Bono en Coupe du monde, qu’il s’agisse du temps réglementaire ou des tirs au but.

Le gardien marocain avait déjà repoussé trois tentatives lors des éditions 2022 et 2026, avant de réussir, pour la première fois, un arrêt en temps réglementaire.

Il devient par la même occasion le premier gardien marocain de l’histoire à repousser un penalty en temps réglementaire dans un match de Coupe du monde.

Bono rejoint ainsi le club très fermé des gardiens ayant repoussé le plus de tentatives adverses dans l’histoire de la compétition, un club qui compte déjà cinq autres membres ayant chacun arrêté quatre tirs au but.

Cette liste comprend notamment l’Allemand Harald Schumacher, les Croates Dominik Livaković et Daniel Subašić, l’Argentin Sergio Goycochea et l’Espagnol Iker Casillas.

Selon les données du compte « Meister Scheib », spécialisé dans les statistiques, Bono a également consolidé son record de gardien ayant affronté le plus grand nombre de tirs manqués en Coupe du monde, qu’il les ait arrêtés ou que l’adversaire les ait expédiés au-dessus ou à côté, tirs au but inclus.

Bono arrive en tête de ce classement avec 7 tirs manqués, devant l’Allemand Schumacher, l’Argentin Gojkoćia, le Brésilien Taffarel, l’Espagnol Casillas ainsi que les Croates Livaković et Subašić.

À ce jour, Bono n’a concédé que deux penalties sur neuf tentatives : quatre arrêts et trois échecs adverses.

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