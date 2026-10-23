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Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Quatrième coup dur consécutif : les doutes assaillent la star d'Al-Qadisiyah face à Al-Hilal

Al Quadisiya vs Al Hilal
Al Quadisiya
Al Hilal
Saudi Pro League
N. Fernandez
Arabie saoudite

Nacho suscite l'inquiétude à Al-Qadsiah

Al-Qadsiah reçoit son homologue Al-Hilal ce vendredi soir, dans le cadre de la 11e journée du championnat saoudien Roshn Saudi League.

Al-Qadsiah est en tête du classement du championnat avec 25 points en 10 matches, devançant d'un seul point Al-Hilal, qui a disputé 9 rencontres.

Le journal « Arriyadiyah » a indiqué que des doutes planent sur la participation de l'Espagnol Nacho avec Al-Qadsiah lors du choc face à Al-Hilal, en raison d'une blessure.

Nacho a manqué les 3 derniers matches d'Al-Qadsiah dans toutes les compétitions, face à Pakhtakor, Abha et Al-Taawoun, en raison d'une blessure à l'articulation de la cheville.


Le journal a ajouté : « Des sources privées jugent probable l'absence de Nacho pour le quatrième match consécutif avec Al-Qadsiah. »

Arriyadiyah a précisé que Nacho passera un dernier test ce vendredi afin de déterminer s'il sera apte à participer face à Al-Hilal, dans un contexte où son absence est anticipée.


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