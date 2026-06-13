Quatre responsables iraniens obtiennent l’autorisation d’entrer aux États-Unis, en dépit de l’opposition de Donald Trump

La Fédération iranienne de football a finalement obtenu des visas d’entrée aux États-Unis pour quatre membres de sa délégation, qui accompagneront l’équipe nationale à la Coupe du monde 2026, après avoir gain de cause lors d’un recours contre la décision initiale de refus émise par le président Donald Trump. Onze autres membres de la délégation, dont le président de la fédération Mehdi Taj, demeurent toutefois interdits d’entrée sur le territoire américain.

Selon des sources fédérales, dix membres avaient déposé un recours après le refus initial de leurs visas : un analyste du staff technique et deux responsables du département international font partie des quatre lauréats. les recours des six autres ayant été rejetés.

Outre le président de la fédération, Mehdi Taj, le groupe comprend un vice-président, deux administrateurs, le responsable des relations presse et le responsable de la sécurité. Cette décision souligne la persistance des tensions diplomatiques entre Washington et Téhéran malgré le coup d’envoi de la Coupe du monde.

L’Iran évolue dans le groupe 7, en compagnie de la Belgique, de la Nouvelle-Zélande et de l’Égypte. Il affrontera les Belges et les Néo-Zélandais au Sophie Stadium de Los Angeles, avant de défier les Égyptiens à Seattle.