Le club de MLS, qui exploite avec le FC Bayern la coentreprise « Red & Gold », l’avait déjà annoncé fin juin dans un communiqué jusqu’ici peu remarqué publié sur son propre site internet.

Le communiqué précisait : « Le Los Angeles Football Club (LAFC) a annoncé aujourd’hui la réorientation stratégique de son réseau international de jeunes et a transféré sa participation majoritaire dans le club suisse Grasshopper Club Zurich à Bridge Football Group Switzerland AG. »

Le champion record d’Allemagne perd ainsi un relais essentiel dans son propre développement des talents. Pendant des années, les Grasshoppers ont servi de point de chute pour les jeunes joueurs munichois.

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Quels joueurs le FC Bayern a-t-il prêtés aux Grasshoppers Zurich ?

Lorsqu’un talent se montrait trop fort pour la réserve du club en Regionalliga, sans toutefois parvenir à s’imposer dans l’effectif de stars de la Säbener Straße, le passage en Super League suisse s’avérait être une étape intermédiaire sur mesure.

Pour le FC Bayern, ce modèle s’est révélé positif non seulement sur le plan sportif, mais aussi financier. Le dernier exemple en date est Jonathan Asp Jensen. Le Danois de 20 ans a inscrit neuf buts en 40 matches officiels avec Zurich.

Si cette progression n’a finalement pas suffi pour lui assurer une place durable dans l’effectif professionnel de l’entraîneur Vincent Kompany, le résultat financier s’est tout de même avéré lucratif : le promu espagnol de première division La Coruna s’est attaché les services du milieu de terrain pour une indemnité de transfert de six millions d’euros.

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Les fans zurichois étaient opposés au montage d’investisseurs

Nestory Irankunda a suivi une trajectoire comparable. L’Australien, lui aussi âgé de 20 ans, a accumulé du temps de jeu dans le cadre d’un prêt chez les Grasshoppers et a rapporté trois millions d’euros supplémentaires aux caisses munichoises en 2025 lors de son transfert vers le club anglais de deuxième division du FC Watford. Et ce n’est pas tout : l’international australien serait sur le point de réaliser un nouveau transfert vers le Sporting Lisbonne pour environ 18 millions d’euros, 40 % de l’indemnité revenant au Bayern, soit 7,2 millions d’euros.

Les Munichois ont également prêté en Suisse Lovro Zvonarek (transféré en juillet dernier à Estrela Amadora pour 1,5 million d’euros) et Grayson Dettoni (recruté définitivement par Darmstadt 98 après son prêt).

Le fait que le partenariat entre le club de MLS californien et les Helvètes prenne désormais fin brutalement s’explique aussi par des raisons structurelles. Le noyau dur des supporters zurichois, en particulier, s’est montré extrêmement critique envers ce montage international d’investisseurs dès le départ.

Los Angeles se concentre sur sa coopération avec Innsbruck

Le LAFC en tire désormais les conséquences et réorganise ses activités sur le continent européen. À l’avenir, les Américains veulent se concentrer en priorité sur la coopération avec le club autrichien de deuxième division Wacker Innsbruck.

La recherche d’autres points d’ancrage n’est toutefois pas totalement close : selon certaines informations, les Américains continuent d’observer de près le marché européen à la recherche d’une nouvelle prise de participation dans un club. Si une cible adaptée est trouvée, le FC Bayern pourrait à l’avenir à nouveau profiter d’une nouvelle plateforme de formation.