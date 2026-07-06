La star marocaine Achraf Hakimi a réagi à une vidéo publiée par son compatriote, l’humoriste Mimo Lazrak, peu avant le match des Lions de l’Atlas face à la France en quarts de finale de la Coupe du monde.

Lazraq a profité de cette publication pour s’adresser directement à Hakimi, lui rappelant sa longue collaboration avec Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain et la solide amitié qui les lie.

Dans une vidéo humoristique diffusée sur son compte Instagram, il a lancé : « Cette amitié entre Hakimi et Mbappé, ça ne me plaît pas. »

Il a ajouté : « Excuse-moi, mais s’il était un véritable ami, il t’aurait dit : “Mon frère Hakimi, lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, je t’ai battu, et maintenant c’est à ton tour de me battre.” Pourquoi ? Parce que je dois t’aider et que tu dois m’aider, et que nous devons toujours être au sommet ensemble. »

Il précise : « Je ne cherche pas à semer la zizanie entre vous ni à attiser la discorde, mais c’est un message que je veux te confier depuis longtemps. Peut-être y a-t-il du bon là-dedans, car les amitiés vont et viennent : l’un s’en va, cent autres arrivent, c’est normal. Aujourd’hui, c’est ton ami ; demain, il pourrait te trahir. »

Il conclut son message à l’adresse du latéral droit : « Écoute, ne te laisse pas submerger par les émotions. Ne laisse pas les souvenirs communs te distraire. Tacle-le, élimine-le, puis, une fois la rencontre terminée, propose-lui un verre pour enterrer la hache de guerre. »

Le compte Instagram de Hakimi a répondu à cette vidéo par un message sans équivoque : « Ce n’est pas mon ami sur le terrain. »

kooora