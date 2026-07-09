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Quatre « Lions » sont présents… Que retenir des compositions du Maroc et de la France depuis leur affrontement lors de la Coupe du monde 2022 ?

France vs Maroc
France
Maroc
Coupe du monde
A. Hakimi
N. Mazraoui
Y. Bounou
A. Ounahi
France
Maroc
É.-U.

Didier Deschamps conserve son poste à la tête de l’équipe de France, tandis que Walid Regragui quitte ses fonctions et que John van’t Schip prend les rênes du Maroc.

L’équipe nationale du Maroc s’apprête à défier l’ogre français ce jeudi soir au stade de Boston, aux États-Unis, en quart de finale de la Coupe du monde 2026.

Les deux formations se retrouvent ainsi pour la deuxième Coupe du monde consécutive : en 2022, les Bleus l’avaient emporté 2-0 en demi-finale.

Les Lions de l’Atlas aspirent à atteindre le dernier carré d’un Mondial pour la deuxième fois de suite, après leur exploit historique de 2022, quand ils sont devenus la première nation arabe et africaine à ce niveau.

En l’absence de l’attaquant titulaire Ismail Saibari, blessé, le sélectionneur des Lions, Mohamed Wahbi, devrait, selon plusieurs sources concordantes, aligner Sofiane Rahimi en pointe dès le coup d’envoi.

Selon plusieurs sources presse, le onze marocain aligné d’entrée serait le suivant : Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Nasser Mazraoui, Ayoub Bouadi, Naïl El Ainaoui, Ezzedine Ounahi, Ibrahim Diaz, Bilal El Khannous et Sofiane Rahimi.

Coupe du monde
France crest
France
FRA
Maroc crest
Maroc
MAR

Comparée à l’équipe alignée en demi-finale du Mondial 2022 au Qatar, cette composition montre que seuls quatre joueurs conservent leur poste :

Ce quatuor comprend Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Nasser Mazraoui et Ezzedine Ounahi.

À l’époque, sous la direction de Walid Regragui, l’équipe alignait également Romain Saïss, Jawad El Yamiq, Achraf Dari, Hakim Ziyech, Nordin Amrabat, Sofiane Boufal et Youssef En-Nesyri.

Côté français, Didier Deschamps conserve son poste, mais la composition présente plusieurs différences par rapport à celle du Mondial qatari.

Lors du Mondial 2022, les Bleus avaient aligné le onze suivant : Lloris, Koundé, Varane, Konaté, T. Hernández, Tchouaméni, Fofana, Griezmann, Dembélé, Mbappé, Giroud.

Seuls trois d’entre eux devraient être alignés ce soir : Kondogbia, Dembélé et Mbappé.

Pour le reste de l’équipe alignée ce soir, on devrait retrouver Maignan, Saliba, Upamecano, Dini, Rabiot, Koné, Barkola et Oulissi.

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