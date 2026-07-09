L’équipe nationale du Maroc aborde un rendez-vous majeur : elle défie la France ce jeudi soir au stade de Boston (États-Unis), en quart de finale de la Coupe du monde 2026.

Les deux formations se retrouvent pour la deuxième Coupe du monde consécutive : en 2022, les Bleus l’avaient emporté 2-0 en demi-finale.

Les Lions de l’Atlas aspirent à atteindre le dernier carré d’un Mondial pour la deuxième fois de suite, après leur exploit historique de 2022, quand ils sont devenus la première nation arabe et africaine à ce stade de la compétition.

En l’absence de l’attaquant titulaire Ismail Saibari, blessé, le sélectionneur des Lions, Mohamed Wahbi, devrait, selon plusieurs sources concordantes, aligner Sofiane Rahimi en pointe dès le coup d’envoi.

Selon plusieurs sources presse, le onze marocain aligné d’entrée serait le suivant : Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Nasser Mazraoui, Ayoub Bouadi, Naïl El Ainaoui, Ezzedine Ounahi, Ibrahim Diaz, Bilal El Khannous et Sofiane Rahimi.

Comparée à l’équipe alignée en demi-finale du Mondial 2022 au Qatar, cette composition ne conserve que quatre joueurs à leur poste :

Ce quatuor comprend Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Nasser Mazraoui et Ezzedine Ounahi.

À l’époque, sous la direction de Walid Regragui, l’équipe alignait également Romain Saïss, Jawad El Yamiq, Achraf Dari, Hakim Ziyech, Sofiane Amrabat, Sofiane Boufal et Youssef En-Nesyri.

De son côté, l’équipe de France aborde la rencontre sous la même direction technique, avec Didier Deschamps à la tête des Bleus, mais la composition présente plusieurs différences par rapport à celle de la Coupe du monde au Qatar.

Lors du Mondial 2022, les Bleus étaient alignés ainsi : Lloris, Koundé, Varane, Konaté, Théo Hernández, Tchouaméni, Fofana, Griezmann, Dembélé, Mbappé, Giroud.

Seuls trois d’entre eux devraient être alignés ce soir : Kondé, Dembélé et Mbappé.

Pour le reste, Maignan, Saliba, Upamecano, Dini, Rabiot, Koné, Barkola et Oulissi devraient compléter le onze.