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Le Real Madrid s'apprête à disputer un nouveau match de Liga en recevant Alavés au stade Santiago-Bernabéu ce samedi. José Mourinho entend prolonger sa série de victoires et consolider la place de son équipe en tête de la compétition, mais il pourrait aussi procéder à quelques ajustements tactiques pour offrir du repos à ses cadres, sans sacrifier la puissance offensive de l'équipe.

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Le quotidien espagnol AS a dévoilé les contours du onze probable du Real Madrid face à Alavés. Selon lui, le technicien portugais envisage de laisser souffler Bernardo Silva, de replacer Arda Güler au milieu de terrain et de lancer Diomande sur l'aile droite, dans un plan qui permettrait d'aligner quatre attaquants derrière Kylian Mbappé.

La réception d'Alavés constitue la dernière étape d'une série de trois matchs disputés par le Real Madrid au stade Santiago-Bernabéu depuis la fin de la trêve internationale de novembre.

Le club merengue a renoué avec la victoire en battant le Celta Vigo puis le PSV Eindhoven, de quoi nourrir l'optimisme de ses supporters quant à sa capacité à enchaîner les bons résultats. Les hommes de Mourinho avaient déjà aligné 10 victoires consécutives en Liga et en Ligue des champions depuis leur défaite face à l'Atlético de Madrid fin septembre.

Ce bilan remarquable a permis au Real Madrid de conforter sa place au sommet de la compétition européenne tout en maintenant la pression sur le FC Barcelone dans la course au titre en Liga. Une victoire contre Alavés s'impose donc pour entretenir cette dynamique avant d'aborder une période plus compliquée.

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Après ce match, le club merengue enchaînera trois déplacements consécutifs : d'abord à Saint-Sébastien pour affronter la Real Sociedad mercredi, puis à Bilbao pour défier l'Athletic dimanche, avant de retrouver la Ligue des champions face à Arsenal le mercredi suivant.

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Diomande et Bellingham dans le plan de Mourinho

Toujours selon AS, Mourinho étudie un ajustement offensif qui offrirait du repos à Bernardo Silva. Diomande occuperait le flanc droit, Jude Bellingham le poste de meneur de jeu et Vinicius Junior le côté gauche, derrière l'avant-centre Kylian Mbappé.

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L'international français cherche à poursuivre sur sa lancée et à renforcer ses chances de terminer meilleur buteur de Liga cette saison, en profitant du soutien offensif apporté par le trio qui l'entoure.

De son côté, Arda Güler retrouverait l'axe du milieu de terrain aux côtés d'Aurélien Tchouaméni, après avoir évolué dans des rôles plus offensifs ces derniers temps. Ce réajustement permettrait à Mourinho de concilier maîtrise de l'entrejeu et un maximum de solutions offensives.

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Tchouaméni avait cédé sa place à la mi-temps lors du dernier match européen de l'équipe, Mourinho faisant alors entrer Jude Bellingham, qui a crevé l'écran et livré une prestation remarquable face au PSV Eindhoven.

Valverde reste au poste d'arrière droit

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En défense, Federico Valverde devrait être reconduit au poste d'arrière droit, alors que Dumfries patiente sur le banc en attendant sa chance et que Trent Alexander-Arnold est toujours absent sur blessure.

Dans l'axe, Mourinho s'oriente vers la paire Ibrahima Konaté-Dean Huijsen, tandis que Marc Cucurella occupera le couloir gauche.

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Aucune surprise n'est attendue dans les buts, où le Belge Thibaut Courtois reste le numéro un incontesté grâce à son statut de titulaire indiscutable.

La composition probable du Real Madrid face à Alavés

Sur la base de ces éléments, le Real Madrid pourrait aborder la rencontre face à Alavés avec le onze suivant : « Courtois ; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella ; Tchouaméni, Arda Güler ; Diomande, Bellingham, Vinicius Junior ; Kylian Mbappé ».