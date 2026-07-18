Quatorze affrontements historiques… Qui prend l’avantage dans les duels directs entre l’Espagne et l’Argentine ?

La sélection argentine défiera l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026, programmée ce dimanche au stade de New York-New Jersey. Cette affiche marquera la 15e confrontation entre les deux nations.

Selon la chaîne argentine « TYC Sports », leurs bilans sont parfaitement équilibrés : en 14 précédentes confrontations, chaque sélection compte 6 victoires, les deux autres matchs s’étant terminés par un nul.

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En Coupe du monde, les deux équipes ne se sont affrontées qu’une seule fois : l’Argentine s’était alors imposée 2-1 lors de la phase de poules de la Coupe du monde 1966 en Angleterre, à Birmingham, le 13 juillet 1966.

Leur dernière rencontre remonte à un match amical disputé le 27 mars 2018 au stade Metropolitano de Madrid, La rencontre s’est conclue sur une large victoire 6-1 de l’Espagne face à l’Argentine dirigée par Jorge Sampaoli. Ce revers avait semé le doute sur la sélection albiceleste avant son départ pour la Coupe du monde 2018, où elle fut éliminée en huitièmes de finale par la France.

Giovanni Lo Celso, Nicolás Otamendi, Lautaro Martínez, Leandro Paredes et Nicolás Tagliafico, tous présents dans l’effectif actuel, avaient participé à cette rencontre, tandis que Lionel Messi était absent en raison d’une blessure.

La chaîne argentine a par ailleurs rappelé qu’un match en retard entre les deux sélections était programmé dans le cadre de la « Finalissima », après leurs sacres continentaux respectifs.

Initialement programmé le 27 mars dernier au Qatar, la rencontre a été annulée en raison du conflit au Moyen-Orient, et aucune nouvelle date n’a encore été fixée.

Historique complet des confrontations entre l’Argentine et l’Espagne :