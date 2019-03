Quarts de la C1 féminine - Court succès de l'OL contre Wolfsburg

En quarts de finale aller de la Ligue des Champions féminine, l'OL a signé un petit succès contre Wolfsburg.

Les triples championnes d'Europe ont remporté ce mercredi leur quart de finale aller de la Ligue des Champions, mais ça n'a pas été sans mal. Opposées à Wolfsburg, ils ont gagné par le plus petit des écarts, et encaissant ce but si redouté à domicile. La seconde manche en s'annonce délicate.

L'année dernière, Wolfsburg s'est écroulé sur le score de 4 buts à 1 face à l'OL en finale de cette même épreuve. Cette fois, les Louves ont resserré les vis derrière et les Rhodaniennes ont eu un peu plus de mal offensivement. Cela étant, il ne leur a fallu que onze minutes de jeu pour ouvrir le score par le biais d'Eugénie Le Sommer, de retour de blessure.

Et le break, elles l'ont réussi dès la 18e minute lorsque la capitaine Wendie Renard a mis à profit un corner d'Amel Majri. Ça faisait 2-0, et on croyait donc assister à une balade des Lyonnaises. Mais, il n'y a plus eu de buts des locales, un peu moins fringantes au retour des vestiaires et qui se sont quelque peu reposées sur leurs acquis.

À contrario, les Allemandes se sont bien ressaisies. Et à la 65e minute, Nilla Fischer a réussi à réduire le score en cueillant victorieusement un service de Graham Hansen. Un but qui risque de peser lourd lors du match retour Outre-Rhin. La couronne européenne des Rhodaniennes n'a jamais été aussi menacée. Ada Hegerberg et ses coéquipières devront se montrer très vigilantes s'ils espèrent atteindre le dernier carré de cette C1.