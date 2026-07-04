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Morocco 206 World CupGetty
Abdelmawgood Samir

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Quarts de finale de la Coupe du monde : l’Égypte et le Maroc portent haut les couleurs des nations arabes et africaines, malgré la domination européenne et l’absence des sélections asiatiques

Canada vs Maroc
Canada
Maroc
Coupe du monde
Paraguay vs France
Paraguay
France
Brésil vs Norvège
Brésil
Norvège
États-Unis vs Belgique
États-Unis
Belgique
Mexico vs Angleterre
Mexico
Angleterre
Suisse vs À déterminer
Suisse
Colombie
Portugal vs Espagne
Portugal
Espagne
Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Canada
Maroc
É.-U.
Paraguay
France
Brésil
Norvège
Belgique
Mexique
Angleterre
Suisse
Colombie
Portugal
Espagne
Argentine
Égypte

Les acteurs arabes vont-ils relever le défi ?

La liste des équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 est désormais complète, après 72 matchs disputés lors d'une phase de groupes historique et d'un tour des 32 passionnant, marqué par des surprises fracassantes et l'élimination précoce de grandes nations du football.

Les 16 qualifiés se répartissent comme suit : 6 équipes européennes, 3 formations sud-américaines, 3 représentants de la CONCACAF et 2 sélections africaines, tandis que l’Asie reste absente des huitièmes.

Le Canada a ouvert le bal des qualifiés en s’imposant in extremis face à l’Afrique du Sud (1-0), tandis que le Brésil a renversé la situation après avoir été mené d’un but par une équipe japonaise tenace pour s’imposer à la 96e minute.

La France, grande favorite, n’a pas déçu et a écrasé la Suède, tandis que le Mexique a dominé l’Équateur, permettant aux trois nations hôtes de rester en course.

L’Angleterre a dû s’employer pour venir à bout de la République démocratique du Congo (2-1), tandis que la plus grande surprise est intervenue lors du match Allemagne-Paraguay, conclu sur un score nul après 90 minutes, une prolongation et, finalement, une séance de tirs au but remportée par le Paraguay.

Le Maroc a dû recourir aux tirs au but pour éliminer les Pays-Bas, tout comme l’Égypte face à l’Australie.

Le match Sénégal-Belgique a offert un scénario fou : les Lions menaient 2-0 jusqu’à la 86^e, avant que Lukaku et Tielemans ne orchestrent une remontée éclatante, avant que l’arbitre, après consultation de la vidéo, n’accorde un penalty à la Belgique à la 118^e minute suite à une intervention de Lamine Camara sur Tielemans. Les Diables Rouges se qualifient ainsi pour affronter les États-Unis, qui ont éliminé la Bosnie-Herzégovine.

L’Espagne a facilement composté son billet pour les huitièmes en dominant l’Autriche 3-0. Les hommes de De la Fuente défieront désormais le Portugal, tombeur de la Croatie, dans un derby ibérique prometteur.

L’Algérie a quitté la compétition après sa défaite 2-0 contre la Suisse, tandis que l’Argentine a disposé du Cap-Vert et que le Ghana a clôturé son parcours en s’inclinant face à la Colombie.

Les huitièmes de finale débutent ce samedi avec le duel Canada-Maroc, puis Paraguay-France. Dimanche, le Brésil défiera la Norvège et le Mexique croiser l’Angleterre.

Lundi, le duel explosif Portugal-Espagne sera suivi de la confrontation États-Unis-Belgique. Mardi, l’Égypte défiera l’Argentine et la Suisse terminera le tour face à la Colombie.

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