Quarante-trois minutes ont suffi à Erling Haaland pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Norvège en Coupe du monde

Il n’a fallu que 43 minutes à Erling Haaland pour entrer dans l’histoire du football norvégien. Dès sa première participation à la Coupe du monde, il est devenu le meilleur buteur de tous les temps de la sélection nationale.

Lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, il a inscrit un doublé lors de la victoire 4-1 de la Norvège face à l’Irak, trouvant le chemin des filets aux 29^e et 43^e minutes.

L’attaquant de Manchester City porte ainsi son total à deux buts en phase finale de Coupe du monde, égalant d’abord le record détenu par Kjetil Rekdal, avant de s’emparer seul du sommet du classement des buteurs norvégiens grâce à cet exploit réalisé dès son premier match dans l’épreuve.

Rikdal, lui, avait marqué lors de deux éditions distinctes : en 1994 aux États-Unis, puis sur penalty face au Brésil en 1998 en France.

Son exploit intervient lors de la première apparition de la Norvège en Coupe du monde depuis 28 ans, la sélection scandinave ayant été absente de la compétition depuis son édition 1998 en France.

À seulement 25 ans, le joueur confirme son statut parmi les meilleurs attaquants mondiaux en transposant sur la scène internationale l’efficacité offensive qui le caractérise déjà à Manchester City. Il entame ainsi son parcours en Coupe du monde par un exploit historique et offre à la sélection norvégienne un départ prometteur dans la compétition.