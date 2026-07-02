Quarante ans d’amertume… Tuchel promet de prendre sa revanche sur le but de la « main de Dieu »

Thomas Tuchel, sélectionneur de l’équipe d’Angleterre, a promis de venger l’amertume provoquée par le « but de la main » de Maradona, quarante ans après cette action controversée qui avait brisé le cœur des Anglais.

Adolescent en Allemagne, Tuchel avait assisté impuissant à la défaite des Three Lions, alors coachés par Bobby Robson, face à l’Argentine de Maradona en quarts de finale du Mondial 1986 au Mexique.

Maradona avait ouvert le score de la main avant d’inscrire un deuxième but après un solo mémorable depuis le milieu de terrain, lors de l’un des matchs les plus célèbres de l’histoire de la Coupe du monde.

Cette semaine, l’Angleterre retrouve pour la première fois depuis l’épisode du « But de la main de Dieu » le mythique stade Azteca de Mexico, où elle affronte les hôtes en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Le technicien allemand entend exploiter cette mémoire collective pour pousser les « Trois Lions » vers une qualification en quarts de finale.

« Nous allons renverser la situation et reprendre ce qui nous revient », a déclaré Tuchel au Daily Mail.

Il a ajouté : « J’adore le football et les anciens tournois. Ces photos de la Coupe du monde au Mexique sont exposées au centre de Saint George’s Park, où nous sommes hébergés. On y voit de grandes photos de Gary Lineker en train de marquer, ainsi que des photos des entraîneurs et de Peter Shilton. Ce sont de grands moments de l’histoire. C’est une occasion unique de nous réconcilier avec ce stade et de renverser la tendance. »

L’entraîneur allemand a ajouté : « Je n’ai pas eu de lien direct avec l’histoire de la “main de Dieu”, mais elle a une signification pour moi. J’avais treize ans, et l’Allemagne avait affronté l’Argentine en finale. »

Il a poursuivi en se remémorant ses souvenirs : « Je me souviens d’un livre illustré posé sur la table basse, et de photos remplies de drapeaux. Et je me souviens de l’ombre d’un objet suspendu au milieu du stade Azteca, qui ne bougeait jamais. Le soleil était si haut dans le ciel que l’ombre restait toujours au centre du terrain. »

Il a conclu : « Je suis impatient de disputer ce match. C’est une confrontation historique, dans un stade chargé d’histoire. Nous jouerons devant tout un pays, face à l’énergie des supporters qui rempliront les tribunes. »