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La Juventus reçoit enfin des nouvelles rassurantes concernant Kenan Yildiz : après plusieurs jours d’incertitude autour de sa blessure, il a refait son apparition sur le terrain.

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Le milieu de terrain turc Kenan Yildiz est toujours sur la touche depuis la première partie de la saison, après s’être blessé au pied lors du premier match de la saison contre Frosinone. La Juventus est ainsi privée de son numéro 10 depuis août dernier et, après l’opération réalisée le 31 août à Augsbourg, en Allemagne, son retour sur le terrain est très attendu.

IL S’ENTRAÎNE AVEC LE BALLON

Après l’inquiétude des derniers jours, de bonnes nouvelles sont enfin arrivées de la Continassa et des comptes de la Juventus sur les réseaux sociaux pour Luciano Spalletti, qui a dû changer plusieurs fois de système en son absence. L’ancien du Bayern Munich a en effet été revu sur un terrain de football avec le ballon au pied. Rien d’extraordinaire en soi, mais c’est le signe que la date de son retour en match approche.

« UN PAS À LA FOIS »

Dans la vidéo, Yildiz court d’abord à petite allure, puis conduit le ballon en courant, avant d’effectuer un court slalom entre des plots avec des changements de direction et, enfin, d’échanger quelques passes courtes avec le préparateur. La Juventus a accompagné la vidéo de ces mots : « One step at a time », littéralement « un pas à la fois », signe que son retour n’est plus si loin.

LA DATE DE SON RETOUR

Selon plusieurs médias italiens, le calendrier prévoyait en réalité une reprise de ce type d’activités sur le terrain dès le début de la semaine dernière. Mais, comme l’a précisé la Juventus, le club n’est pas pressé de faire rejouer Yildiz et de risquer, peut-être, d’autres problèmes. Quand le Turc retrouvera le terrain, il sera à 100 % et ce sera pour y rester le plus longtemps possible. Spalletti a besoin de lui, mais devra patienter. Le sentiment est qu’il faudra encore un peu moins d’un mois avant son retour parmi les titulaires.