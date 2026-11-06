Quand Vincent Kompany fera-t-il son retour au Bayern Munich ? « Il y a une bonne occasion »

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La date du retour de Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern Munich actuellement malade, reste incertaine, même si un optimisme prudent se dessine pour après la trêve internationale.

« J’ai eu plusieurs très bonnes conversations téléphoniques avec lui ces derniers jours. Il semble très positif et paraît en voie de guérison complète. Nous n’avons pas fixé de date, mais la trêve internationale nous donnera une bonne occasion de faire le point et d’évaluer quand il pourra revenir », a déclaré son adjoint Aaron Danks avant le match de Bundesliga de samedi sur le terrain de Mayence 05.

Le directeur sportif Christoph Freund n’a pas non plus voulu avancer de date précise, mais a souligné que l’état de Kompany évoluait très favorablement : « La trêve internationale approche et je suis très, très optimiste quant au fait que nous le reverrons bientôt. »

Kompany est actuellement absent en raison d’une irritation des méninges. L’homme de 40 ans a quitté l’hôpital la semaine dernière.

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Outre Kompany, les Munichois devront encore se passer à Mayence des blessés Luis Díaz, Serge Gnabry, Ismael Saibari et Jamal Musiala. Pour Díaz et Musiala, l’espoir est qu’ils puissent « reprendre pleinement l’entraînement collectif » après les deux semaines de trêve internationale, selon Danks. Ce serait « une évolution très positive ». L’Anglais n’a toutefois pas voulu fixer de « date limite » pour leur retour : « C’est difficile. »

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En revanche, l’entraîneur intérimaire munichois compte de nouveau sur Aleksandar Pavlovic, diminué, face à Mayence. « Il a suivi l’intégralité de l’entraînement. Nous devons simplement attendre de voir comment ses jambes récupèrent », a déclaré Danks. La situation serait également « bonne » pour le gardien Manuel Neuer. Il a en revanche laissé entendre qu’Alphonso Davies pourrait être ménagé : « Il y a quelques joueurs que nous allons un peu ménager en raison de la charge de travail élevée. Alphonso Davies, éventuellement. Nous devons être prudents. »