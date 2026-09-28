Quand Salah joue en Europe sur du gazon synthétique : où passe l'argument de la « protection » ?

Il y a des décisions qui sont prises pour protéger un joueur, et il y a des décisions qui révèlent l'ampleur de la confusion dans la protection de la décision elle-même. C'est ce qui s'est produit dans la crise entre Mohamed Salah et le staff technique de la sélection égyptienne dirigée par Hossam Hassan.

Après la décision du staff technique de la sélection égyptienne de ménager Mohamed Salah lors de l'un des matches, sous prétexte de le protéger du risque de blessure sur le gazon synthétique, l'argument a paru logique au premier abord ; la sécurité du plus grand joueur de l'histoire du football égyptien est en effet une priorité incontestable.

Salah a été écarté du match contre le Soudan du Sud dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, parce que la pelouse du stade de Djouba est en gazon synthétique, en accord préalable avec le staff technique dirigé par Hossam Hassan « pour le protéger », selon ce qu'a annoncé la Fédération égyptienne.

La même chose s'était produite lors du match entre la Mauritanie et le Cap-Vert (octobre 2024) sur le stade synthétique de Nouakchott, où le staff médical de Liverpool avait alors exprimé son inquiétude face à la répétition des blessures au dos et au genou. Mais Trabzonspor n'a pas demandé la même chose, alors pourquoi la même décision a-t-elle été prise ?

Ainsi, ce qui paraissait logique au Caire pourrait devenir très embarrassant en Europe. Clarifions le tableau avec calme.

Aucune équipe du championnat turc de première division ne joue sur gazon synthétique, tous les stades sont en gazon naturel. Le paradoxe, c'est que le véritable test ne viendra pas de la Turquie, mais de l'Europe.

Trabzonspor, dont tout le monde suit le parcours en Ligue Conférence Europa, affrontera Fribourg, le KuPS, les Hearts, Jablonec et le CSKA Sofia. Parmi ces équipes, le club finlandais du KuPS joue sur son stade « Vari Arena », entièrement recouvert de gazon synthétique.

C'est là que le bât blesse : Trabzonspor lui-même sera contraint de jouer sur gazon synthétique dans une compétition européenne officielle. Va-t-il se retirer ? Bien sûr que non. Le football moderne cohabite avec ces surfaces, et l'UEFA elle-même les homologue.

Et nous revenons ici au dossier Salah, qui mérite d'être replacé dans son juste contexte.

Mohamed Salah, tout au long de sa carrière, de Bâle à Chelsea, la Fiorentina, l'AS Rome et Liverpool, a disputé des dizaines de matches sur gazon synthétique lors de certaines rencontres des éliminatoires européennes.

Et en revenant aux archives, il n'existe aucune blessure documentée de Salah causée spécifiquement par le gazon synthétique. La décision de la sélection égyptienne n'était donc pas fondée sur une blessure antérieure, mais sur un « risque potentiel ».

Et la question qui s'insinue sans se dire ouvertement : que se passera-t-il si Salah — ou n'importe quelle star de son calibre — joue la semaine prochaine sur un stade synthétique en Europe avec son club ? Que se passera-t-il si Trabzonspor participe avec toutes ses stars en Finlande sans faire de bruit ?

La Fédération égyptienne se retrouvera alors face à une question embarrassante : comment le gazon synthétique peut-il être un danger justifiant de ménager le capitaine de la sélection lors d'un match officiel, alors qu'il s'agit d'une surface homologuée et sûre sur laquelle ce même joueur évolue dans les plus grandes compétitions du monde ?

Nous ne mettons pas en doute le souci de la Fédération de football pour la sécurité de Salah, mais nous mettons en doute le critère de protection ; la véritable protection passe par un protocole médical clair, et non par une décision sélective qui ouvre la porte aux interprétations.

Il y a aussi une autre dimension dans le départ de Mohamed Salah du rassemblement de l'Égypte, qui entraîne son absence face au Soudan du Sud demain mardi. Sera-t-il également absent lors du match contre l'Afrique du Sud, prévu au stade international du Caire à la clôture du rassemblement ?

Le football d'aujourd'hui ne se joue pas sur le type de gazon, mais sur la force de l'argument ; si Salah joue sur du synthétique en Europe — ce qui est tout à fait envisageable cette saison — l'argument avancé au Caire tombera dès le premier test européen.







