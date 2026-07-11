Quand Mourinho a perçu ce que personne d’autre n’avait remarqué, une étoile de la Coupe du monde est née !

La révélation de la Coupe du monde n’était pas due au hasard, elle a été soigneusement orchestrée à Lisbonne par José Mourinho, qui a transformé le Norvégien Andreas Schildrop, de jeune espoir en star à part entière quelques mois avant le coup d’envoi du tournoi. Le monde entier peut désormais admirer l’une des plus belles révélations de la Coupe du monde, auteur de trois passes décisives et d’un but magnifique contre l’Angleterre.

Selon le quotidien espagnol Marca, tout a commencé avant même le stage de la sélection norvégienne : le joueur de 21 ans a profité des vacances accordées par le sélectionneur Ståle Solbakken pour se rendre au centre d’entraînement de Marbella avec son coéquipier Nosa, où ils ont suivi quinze jours de préparation intensive afin d’acclimater leur organisme à la chaleur et à l’humidité américaines, suivant une méthodologie de pointe recommandée par Erling Haaland.

La rivalité entre Schildrop et Nosa pour le même poste s’est transformée en complémentarité, le duo ayant pris conscience de leur besoin mutuel, avant que le destin n’intervienne lors du match contre le Brésil : Shieldrop est entré en jeu à la place de Nosa et a renversé le cours de la rencontre grâce à deux passes décisives pour Haaland, permettant ainsi à la Norvège d’éliminer la Seleção et au monde entier de découvrir le talent d’Andreas.

Mourinho a su voir ce que les autres n’avaient pas perçu.

Schildrop arrive à Benfica en tant que l’un des plus grands espoirs norvégiens, en provenance de Nordsjælland, mais son adaptation s’avère difficile face à un style de jeu plus tactique et moins patient, ce qui pousse le club à le prêter, jusqu’à l’arrivée de Mourinho qui perçoit en lui un immense talent encore inachevé, en utilisant l’un de ses plus grands atouts : savoir percevoir ce que le joueur peut devenir avant même qu’il ne s’en rende compte lui-même.

Le technicien portugais lui demande alors de presser plus haut, d’être plus agressif sans ballon, de pénétrer davantage dans la surface et de tenir le coup pendant 90 minutes. mais le processus n’a pas été immédiat. Le joueur a dû fournir un effort considérable pour gagner chaque minute et surmonter une épreuve personnelle difficile après avoir été condamné en Norvège pour avoir diffusé une vidéo pornographique mettant en scène une mineure, une affaire qui avait jeté le doute sur son avenir. Cependant, Mourinho a refusé de le laisser partir pendant le mercato d’hiver.

Le tournant du Santiago Bernabéu

Le tournant a eu lieu en Ligue des champions contre le Real Madrid : Schildrop a inscrit un doublé, passant du statut de joueur discret aux performances irrégulières à celui de star affichant une confiance et une audace retrouvées. Il a déclaré par la suite : « Cela m’a permis de franchir un cap, tant offensivement que défensivement, et d’acquérir l’endurance nécessaire pour tenir 90 minutes. »

En 2026, Schildrop a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives avec Benfica, se classant en tête de l’équipe en termes de passes décisives, d’occasions franches et de ballons récupérés dans la moitié de terrain adverse, devenant ainsi exactement le type de joueur imaginé par Mourinho.

La valeur marchande de la dernière création du technicien portugais a ainsi flambé, passant de 10 à 30 millions d’euros, et rappelant une fois encore la capacité du « Special One » à façonner des stars avant même que le grand public ne les connaisse.