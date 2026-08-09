Le duo d'anciens du Real Madrid, Dani Carvajal et Joselu, traverse une situation extrêmement délicate. Tous deux s'entraînent actuellement à la Cité du football de Las Rozas, près de Madrid, tout en réfléchissant à leur avenir durant le mercato en cours.

Après avoir vu leurs contrats non prolongés avec leurs clubs respectifs, le Real Madrid et Al-Gharafa au Qatar, les deux joueurs sont à la recherche d'une nouvelle aventure pour conclure leur carrière.

Le journal « AS » indique que les deux joueurs bénéficient d'un statut et d'une notoriété qui les rendent aptes à attirer de nombreuses offres. Pourtant, même au mois d'août, ils n'ont pas encore tranché quant à leur prochaine destination.

Mais ils utilisent les installations de la Fédération espagnole de football pour commencer à se préparer aux défis qui les attendent. Tous deux sont bien connus au sein de la Fédération, et ils faisaient partie de la sélection espagnole qui a remporté le championnat d'Europe en 2024.

L'une des options d'avenir du latéral espagnol s'est évanouie avant même de se dessiner. Tout semblait indiquer que l'avenir résidait dans leurs retrouvailles dans le football qatari.

Mais la décision de l'attaquant de ne pas prolonger son contrat avec le club qu'il avait rejoint depuis 2024 a bouleversé ces plans. C'est pourquoi ils se trouvent actuellement à Madrid afin de prendre une décision concernant leur avenir.

Et tant que cette question n'est pas réglée, le duo entame ses entraînements de préparation pour la nouvelle saison de façon séparée. Il ne fait aucun doute que jouer de nouveau ensemble serait une option qui séduirait les deux familles.

Les dernières saisons des deux joueurs ont été totalement différentes. Joselu, qui a passé deux saisons au Qatar, a réussi à devenir un joueur important dans son club.

Et malgré un recul de ses performances par rapport à sa première saison, où il avait marqué 18 buts et terminé meilleur buteur du club, il a tout de même disputé 24 matches, inscrivant 10 buts.

Après une année riche en réalisations avec le Real Madrid, Joselu avait pris la difficile décision de quitter son club de cœur après avoir reçu une offre financière alléchante. Après ces deux saisons, son chapitre qatari s'est achevé, ouvrant la voie à une dernière aventure.

Carvajal : une situation plus complexe

Le cas de Carvajal était plus complexe. Après la grave blessure qu'il a subie lors du match contre Villarreal fin 2024, son retour au Real Madrid a été très limité. Le club avait prolongé son contrat dès qu'il a pris connaissance de la gravité de la blessure, dans un geste de respect et de confiance envers une légende du club.

Mais l'été dernier, le club a saisi l'opportunité du marché des transferts et a recruté Arnold. La rude concurrence et ses problèmes physiques n'ont permis à Carvajal de disputer que 16 matches la saison dernière. Après cela, le club a décidé de ne pas prolonger son contrat et s'est contenté de lui faire des adieux dignes de son héritage.

Après deux parcours totalement différents, Joselu et Carvajal se retrouvent tous deux dans la même situation : une dernière chance de prolonger leur carrière et de prouver qu'ils ont encore à offrir.

Joselu, qui a navigué entre les clubs d'Europe tout au long de sa carrière, a réalisé son rêve de revenir au Real Madrid à l'âge de trente-quatre ans. Après une saison encore gravée dans la mémoire des supporters madrilènes, où il a brillé en marquant 18 buts, dont deux dans les filets du Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions, il a cherché une opportunité financière alléchante.

Carvajal a connu une carrière idéale au Real Madrid, marquée notamment par la conquête de six titres en Ligue des champions. Il a par ailleurs égalé le record du nombre de titres en Ligue des champions détenu par la légende du club Paco Gento. Pour finir, il a achevé sa carrière au club en tant que capitaine de l'équipe première, faisant ses adieux aux supporters de la plus belle des manières sur la pelouse du Santiago-Bernabéu.

Carvajal et Joselu, qui sont beaux-frères, s'entraînent dans le complexe sportif de Las Rozas en attendant une décision sur leur avenir. Cela marquera la fin de deux parcours totalement différents, mais tout aussi réussis. Une dernière danse pour les deux joueurs en attendant de plus amples nouvelles.