Quand les joueurs du Real Madrid font un appel du pied à Kylian Mbappé

Ces derniers jours, plusieurs joueurs du Real Madrid ont indiqué leur volonté de voir la Maison Blanche recruter Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé a la cote dans le vestiaire madrilène. Le champion du monde français, dont le nom revient systématiquement dans la presse espagnole depuis son explosion il y a deux ans et demi, est actuellement en vacances où il développe son image à l'international, avec des passages aux Etats-Unis et au . Sur tous les continents, Mbappé crée l'émeute. Une image qui résume bien les convoitises dont il fait l'objet en Europe sur le marché des transferts.

Ce dimanche, c'est le jeune Vinicius Junior qui a clamé son admiration pour l'attaquant, alors qu'il était pourtant interrogé au départ sur son idole Neymar, dans l'émission Téléfoot. "J’ai envie de jouer avec Neymar, c’est sûr, et aussi avec Kylian Mbappé. Tous les supporters madrilènes rêvent de l’avoir ici, et je le sais bien parce que je suis sur place. Après, ce ne sont pas seulement les supporters de Madrid puisque les supporters de toutes les équipes du monde aimeraient voir Mbappé jouer sous leurs couleurs", a-t-il lancé.

Sans l’avoir jamais rencontré - le n’a pas joué contre le cette saison (les deux équipes ont pris la porte en Ligue des Champions dès les huitièmes de finale, ndlr) -, Vinicius Jr a tout de même réussi à établir le contact avec un joueur qu’il admire profondément. "On ne se connait pas mais on se parle un peu. Sur Instagram, on s’envoie des messages", a-t-il continué. "Je l’admire beaucoup. Il a déjà remporté plusieurs titres alors qu’il n’est qu’au début de sa carrière. S’il venait ici, ce serait super. Est-ce que j’ai envie qu’il vienne ? Bien sûr ! Tout le monde a envie qu’il vienne ici, et je suis sûr qu’il viendra d’ici peu. Avec lui, on gagnerait beaucoup de trophées, c’est certain" .

Le même jour, le gardien belge Thibaut Courtois, d'ordinaire peu loquace, a lui aussi répondu à une question sur Kylian Mbappé à l'occasion du Grand Prix de de Formule 1, au Castellet."S’il va venir au Bernabéu ? Je ne sais vraiment pas. Je sais seulement ce que je vois dans la presse. Mais il est clair que les joueurs comme lui seront toujours les bienvenus au Real Madrid", a déclaré sur Movistar le gardien de la qui avait croisé les Bleus pendant le Mondial.

Même le Français Ferland Mendy, dernière recrue du Real Madrid, a été bombardé de questions sur son compatriote, l'ancien Lyonnais refusant d'évoquer la star du PSG pour mieux confier qu'il n'avait parlé "qu'à" Raphaël Varane en équipe de France pour évoquer le Real. Une chose est sûre : la porte semble fermée à double tour. Dans une interview accordée à France Football, le président du club francilien Nasser Al-Khelaïfi s'est montré très clair. "Il souhaite être davantage impliqué dans notre projet pour grandir avec l'équipe, le club. Mais je lui ai expliqué que les responsabilités, ça ne se demande pas. Il faut aller les chercher, parfois même les arracher. On n'attend pas, on provoque. Comme il est très intelligent, je suis sûr qu'il a compris. (...) Est-ce qu'il sera toujours au PSG l'an prochain ? Je ne suis pas sûr à 100% mais à 200% ! Je ne lâcherai pas ce joueur 'dingue' ". Des propos qui, là aussi, ne sont pas passés inaperçus de l'autre côté des Pyrénées.