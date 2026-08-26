Le stade Santiago Bernabéu s'apprête à vivre une soirée exceptionnelle ce mercredi, non seulement parce que le Real Madrid cherche à confirmer son bon départ par une nouvelle victoire face à la Real Sociedad, après son succès difficile contre l'Espanyol 2-1, mais aussi parce que les projecteurs seront braqués sur un seul homme, de retour dans son ancienne maison : José Mourinho.

Le retour du « Special One » à Madrid a ouvert la voie aux analyses et aux interrogations : est-ce le même Mourinho tapageur qui enflammait le vestiaire et la ligne de touche ? La réponse est venue du cœur des médias madrilènes, où les journalistes Tomás Roncero et Antonio Romero ont analysé le personnage du « Mourinho apaisé » dans l'émission « SER Deportivos » sur la radio « Cadena SER ».

Roncero affirme que l'essence n'a pas changé, mais que le temps a beaucoup appris au Portugais : « Il conservera son style caractéristique, car chacun a sa personnalité, mais les gens changent, nous évoluons tous, tu sais ce que tu dois renforcer à partir de tes succès, et tu ne répètes pas les erreurs que tu as commises. »

Roncero insiste sur le fait que ce calme n'est pas une comédie, mais une leçon dure tirée de 13 années d'expérience, ajoutant : « Ce qu'il a en lui maintenant n'est pas de la comédie. Il essaie de faire passer un message : il sait très bien ce qu'il ne faut pas faire, il sait que Madrid est sa dernière chance de revenir dans l'élite, et il ne la laissera pas passer. »

Mais Roncero a averti que le volcan pourrait entrer en éruption à tout moment si les choses touchent au cœur de la compétition, expliquant : « S'il fait l'objet d'une mauvaise décision arbitrale ou s'il se passe quoi que ce soit avec le Barça, alors le Mourinho que nous connaissons reviendra. Il envahira la ligne de touche et s'en prendra à l'arbitre. C'est naturel dans son caractère, la différence, c'est que maintenant il n'ira pas chercher les problèmes là où il n'y en a pas, ce qu'il faisait auparavant. »

Le célèbre journaliste madrilène reconnaît qu'il faisait partie des sceptiques quant au retour de Mourinho il y a quelques mois, mais qu'il est désormais convaincu par sa nouvelle version : « Le Mourinho apaisé, le Mourinho posé, me plaît maintenant. Nous verrons ce qui se passera, ses supporters sont ravis, et nous qui doutions avons vu son évolution. »

Roncero estime que Mourinho est « le chirurgien idéal » dont le Real Madrid a précisément besoin après une saison qui s'est achevée dans un chaos total et des blessures internes, et la raison en est le prestige, déclarant : « Dès qu'il entre dans le vestiaire, aussi grande que soit ta concentration, tu penseras : quel entraîneur ! Exactement comme Zidane inspirait le respect du simple fait d'être Zidane, et comme Ancelotti avec sa personnalité. »

Roncero a ajouté, établissant une comparaison précise : « Quant à Mourinho, tu ne peux pas jouer avec lui, tu peux jouer mieux ou moins bien, mais si tu joues avec Mourinho, il ne laissera pas passer. »

En revanche, Antonio Romero a appelé à la prudence et à ne pas se laisser totalement duper par ce calme, rappelant que Mourinho ne s'est pas beaucoup éloigné de la polémique, citant la confrontation entre le Real Madrid et Benfica en Ligue des champions, sa célébration provocatrice, ses critiques à l'encontre de Vinicius et son refus de s'asseoir dans la tribune des personnalités.

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Roncero a conclu son analyse par une prédiction concernant les supporters : « Il aura droit à de chaleureux applaudissements au Bernabéu, je ne dis pas une ovation debout complète, mais il y aura assurément des applaudissements généraux, il ne se lancera plus dans ce chaos. »