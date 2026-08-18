Quand le monde de Guardiola a vacillé : divorce, larmes et un « loup » derrière les portes de Manchester City

Un nouveau documentaire révèle les coulisses fascinantes des dernières années de Pep Guardiola avec Manchester City, mettant en lumière les crises traversées par l'entraîneur espagnol, tant sur le plan personnel qu'au sein du club.

La série documentaire, produite par « Amazon Prime », retrace les détails de la période difficile qu'a vécue Guardiola, marquée par des bouleversements dans sa vie personnelle, sa proximité avec un départ de Manchester City, ainsi que le départ émouvant de la star belge Kevin De Bruyne.

Bien que Guardiola ait signé un nouveau contrat avec Manchester City en novembre 2024, la série révèle à quel point il a été proche de ne pas prolonger son séjour au stade de l'« Etihad », dans un contexte qui l'a amené à repenser son avenir avec l'équipe.

Dans l'une des scènes, Guardiola confie au réalisateur Kevin Macdonald qu'après quatre défaites consécutives de son équipe en 2024, il a dit à la direction du club : « C'est peut-être terminé. »

Dans une autre scène, Khaldoon Al Mubarak, président de Manchester City, révèle qu'il n'était pas certain de pouvoir convaincre l'entraîneur espagnol de poursuivre sa mission. Al Mubarak a déclaré : « Vous connaissez l'histoire du berger menteur, le garçon qui n'arrêtait pas de crier : le loup arrive ? C'est lui, ce garçon. J'ai toujours réussi à le convaincre, mais l'an dernier, j'ai compris que cette fois, il avait bel et bien vu le loup. »

Des crises sur le terrain et en dehors

Cette période est survenue dans le cadre d'une saison difficile pour Manchester City, coïncidant avec plusieurs crises, parmi lesquelles les 115 accusations portées contre le club pour violation des règles financières de la Premier League anglaise, ainsi que la blessure de longue durée dont a été victime Rodri, sacré Ballon d'Or 2024.

Dans le même temps, Guardiola traversait des circonstances personnelles difficiles après sa séparation d'avec son épouse, tandis que son état psychologique a suscité de nombreuses spéculations après son apparition avec de multiples égratignures sur la tête et le nez, à la suite du spectaculaire match nul 3-3 face à Feyenoord en Ligue des champions d'Europe en novembre 2024.

Bien que Guardiola n'ait pas reconnu que ses problèmes personnels aient affecté sa capacité à faire son travail, Manel Estiarte, l'un des plus anciens membres de son staff technique, a évoqué les inquiétudes des joueurs face au changement survenu dans le comportement de leur entraîneur.

Estiarte a déclaré : « Ils étaient inquiets parce que Pep était tendu. Il était triste, il était différent, et j'étais le seul à en connaître la raison. J'ai dit à l'équipe : je vous en prie, vous devez comprendre que vous ne jouez pas sous les ordres d'un entraîneur qui serait parfois impulsif, sévère ou lunatique. Vous voyez un homme qui traverse un divorce. »

Guardiola a lui-même évoqué sa situation personnelle devant ses joueurs lors d'un match que Manchester City a perdu face à la Juventus en Ligue des champions d'Europe en décembre 2024.

Il leur a dit : « Les gars, je veux vous confier quelque chose. Je me suis séparé de la plus belle femme sur Terre, mon épouse ou mon ex-épouse. Je l'aime d'un amour indescriptible, mais nous avons perdu la passion. »

Il a ajouté : « Est-ce que je l'aime ? Oui, bien sûr. Et elle, m'aime-t-elle ? Oui. Mais nous avons perdu la passion. Comment jouez-vous au football ? Vous jouez poussés par quelque chose qui vient de l'intérieur. Où est la passion ? Dans votre vie, et quoi que vous fassiez, faites-le avec passion. Je ne veux pas seulement un bon joueur, je veux des joueurs qui ont de la passion. »

Des messages durs de Guardiola

Outre les scènes où Guardiola apparaît plongé dans les détails et les plans tactiques, la série documentaire comprend de nombreux moments où l'entraîneur espagnol adresse à ses joueurs des discours francs et durs.

Après l'une des défaites, Guardiola a adressé un message au ton très ferme à son équipe, déclarant : « Je travaille pour vous, et je mets ma vie de côté, y compris mon divorce, mon éloignement de ma famille et tout le reste, pour vous tous. Et que donnez-vous en retour ? »

Il a ajouté : « La performance que vous avez tous livrée, c'est une honte, les gars. Quand je vois ça, je me sens épuisé et vidé, et j'ai envie de démissionner. Quand vous jouez de cette façon, je me sens seul. »

Dans d'autres scènes, Guardiola a averti ses joueurs qu'ils « auraient un nouvel entraîneur » si leur niveau ne s'améliorait pas.

Il a également parlé d'utiliser un couteau pour transpercer le cœur de ses joueurs, et a insisté en d'autres occasions pour que les joueurs s'enlacent, et qu'ils l'enlacent lui aussi avant les matchs, tandis qu'il a en d'autres moments établi un lien entre la baisse de performance et la froideur des célébrations des joueurs après avoir marqué des buts.

Le départ de De Bruyne blesse Guardiola

Dans le cadre de la reconstruction de l'équipe lors des mercatos d'hiver et d'été, Manchester City s'est orienté vers un renouvellement des éléments de son effectif qui commençaient à prendre de l'âge.

Le club a recruté l'ailier français Rayan Cherki, tandis que Kevin De Bruyne, aux 16 titres remportés en 10 ans avec l'équipe, a quitté le stade de l'Etihad.

La série révèle que De Bruyne ne souhaitait pas partir, la star belge étant apparue très affectée, au point de pleurer en évoquant l'impact de la décision sur sa famille.

Guardiola a décrit la décision de se séparer de De Bruyne comme l'une des plus difficiles qu'il ait été contraint de prendre, déclarant : « Ça me brise le cœur. Cette époque que nous avons vécue sans la présence de Kevin, oubliez complètement l'idée. Il pleurait ici, dans le bureau. Mon Dieu. »

Il a ajouté : « J'éprouve de grands sentiments pour ce joueur, car nous avons vécu des moments extraordinaires ensemble. Mais au bout du compte, il faut être plus ferme et plus rationnel. »

En revanche, le directeur sportif de Manchester City, Hugo Viana, a révélé l'existence de points d'interrogation autour du comportement de Rayan Cherki avant son recrutement pour 30 millions de livres sterling en juin 2025.

Le choix du joueur français est venu, en partie, pour compenser le rôle qu'assurait De Bruyne, mais Viana a déclaré franchement : « Les informations dont nous disposions sur Cherki n'étaient pas tout à fait positives. Tout le monde était conscient de ses capacités et de son talent, mais il régnait l'idée qu'il était un joueur au caractère chaotique. »

Cherki a rapidement prouvé sa capacité à surmonter ces craintes, devenant l'un des joueurs les plus en vue de Manchester City la saison dernière, avec quatre buts et douze passes décisives en 33 matchs de Premier League anglaise, réalisant ainsi la deuxième meilleure moyenne de passes décisives de la compétition.