Quand le carnet de notes de Mourinho sur Messi et le Barça fuite dans la presse : "Incroyable en 1 contre 1"

Le carnet de notes de José Mourinho a fuité dans la presse anglaise. Le Special One y étalait ses analyses sur les joueurs du Barça.

À l'instar de beaucoup de techniciens de renom et de son maître à penser Louis Van Gaal, José Mourinho note beaucoup de choses dans son petit carnet. Le tacticien lusitanien y inscrivait les forces et faiblesses des équipes qu'il allait affronter. En 2006, il avait notamment évalué le Barça et ses joueurs avant un choc avec son équipe de en 8es de finale de la .

À l'époque, la grande star du Barça n'était pas Messi, mais Ronaldinho. Et dans le carnet de José, dévoilé par le tabloid anglais The Mirror, on peut découvrir les appréciations écrites du Special One sur les Catalans.

Et si le jeune Messi s'en sort bien selon les analyses de Mourinho, d'autres en prennent pour leur grade. On pense notamment à Carles Puyol, estampillé "mauvais leader" par le Mou....

Mourinho commence par Lionel Messi, dont il avait déjà noté les qualités, notamment dans les duels. "Qualité et vitesse, mais pur gaucher. Incroyable en 1 contre 1. Même comportement que Ronaldinho. Joue entre les lignes ou en diagonale. Encourage l'équipe à avancer par sa conduite de balle", a décortiqué le Special One. Andres Iniesta, lui, est décrit comme un grand joueur. "Sort toujours du banc. Joueur très dynamique et technique. Grand rayon d'action. Vitesse de déplacement et rapidité d'exécution", peut-on découvrir dans les notes de l'ancien boss de Porto.

Mourinho n'est, en revanche, pas un grand fan de Ronaldinho. "Un tricheur. Il tombe facilement. Très mauvais dans les transitions défensives et le travail défensif", précise celui qui était alors manager de de Chelsea, qui s'intéresse ensuite ensuite à Carles Puyol. "Agressif et très émotif. Devient fou avec l'arbitre et provoque. Joue par anticipation en utilisant son corps Mauvais sens du positionnement, suit un attaquant jusqu'au milieu de terrain . Mauvais leadership en défense, tente de jouer le hors-jeu quand ce n'est pas opportun".

Des analyses qui n'ont pas empêché les Catalans de se qualifier à l'époque pour les quarts de la C1. Noter n'est pas gagner, José... Pour rappel, Mourinho est un grand fan de Mbappé.