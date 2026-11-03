Quand la star de Liverpool reviendra-t-elle après sa blessure soudaine ? Iraola répond

Le milieu de terrain vedette de Liverpool, Ryan Gravenberch, souffre d'une fracture au talon, ce qui a entraîné son forfait pour le match de son équipe face à Fenerbahçe demain mercredi, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le joueur néerlandais est resté sur le banc des Reds tout au long du dernier match contre Arsenal, qui s'est soldé par une victoire des Gunners (1-0) à Anfield, en Premier League.

L'entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a révélé que Gravenberch avait remarqué le problème pour la première fois lors de l'échauffement avant la rencontre face à Arsenal.

Le technicien espagnol a reconnu ne pas être certain que le milieu de terrain sera apte à faire son retour lors du déplacement de Liverpool sur le terrain de Crystal Palace dimanche prochain en Premier League.

Iraola a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « The Sun », au sujet de la date de retour du milieu néerlandais : « Je ne sais pas, c'est au jour le jour. »

Et d'ajouter : « C'est une fracture au talon. C'est une question de douleur. Il ressentait une certaine gêne. »

Il a poursuivi : « S'il peut être présent pour le week-end, ce serait formidable, et ce serait d'une grande aide pour nous. Mais je ne peux pas vous le dire pour le moment. »