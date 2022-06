Quand ferme le mercato d'été 2022 ? Dates et délais pour conclure des transactions

Dans toute l'Europe, les clubs s'activent à identifier et à poursuivre les cibles de choix, dans le but d'obtenir des renforts de qualité.

Les transferts d'été sont généralement plus réfléchis que ceux de l'hiver, lorsque les clubs cherchent désespérément des renforts à la mi-saison, mais de grosses sommes sont toujours investies lorsque les grandes équipes européennes cherchent à renforcer leurs rangs respectifs.

On peut s'attendre à ce que les choses se passent de la même manière en 2022 - avec des offres alléchantes conclues dès le départ par Manchester City, Liverpool et le Real Madrid pour des joueurs comme Erling Haaland, Darwin Nunez et Aurélien Tchouameni - et il y a de l'argent dans les poches de tout le continent.

Quand un autre marché très actif fermera-t-il ses portes ? GOAL jette un coup d'œil à la prochaine date limite de recrutement pour ceux qui opèrent en Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga et Ligue 1.

Quand ferme le mercato d'été 2022 ?

La période des transferts d'été a débuté le 10 juin et se terminera le 1er septembre 2022. Les cinq plus grands championnats européens clôtureront toutes leurs activités le même jour, même s'il existe de légères différences en termes de calendrier.

Les clubs qui cherchent à conclure des contrats espèrent que l'absence d'une compétition internationale majeure dans le calendrier actuel les aidera et facilitera l'obtention de nouveaux contrats. Les finales de la Coupe du monde se déroulent généralement pendant les mois d'été, mais avec la montée en flèche des températures au Qatar, la décision a été prise d'organiser le rassemblement mondial de 2022 en novembre et décembre.

Le mercato d'été 2022 se ferme-t-il en même temps dans chaque division ?

Ceux qui ont l'intention de se battre pour les grands honneurs dans les divisions supérieures en Europe verront tous leurs effectifs complétés pour la première moitié de la campagne 2022-23 le 1er septembre. Certains auront toutefois plus de temps que d'autres pour conclure d'éventuels accords tardifs.

Heures de fermeture des cinq premiers championnats européens :

Premier League

En Angleterre, la fenêtre des transferts d'été sera officiellement fermée à 23 heures GMT.

La Liga

En Espagne, les clubs ont jusqu'à 22h59 pour conclure des accords.

Serie A

La fenêtre en Italie sera fermée dans la soirée du 1er septembre.

Bundesliga

Les équipes en Allemagne verront leur fenêtre d'opportunité se refermer à 17 heures.

Ligue 1

La France est la dernière en date à fermer sa fenêtre, le Paris Saint-Germain et son équipe pouvant faire des affaires jusqu'à 23h59.