Quand De Bruyne plaisante sur Haaland

De Bruyne a envoyé un message hilarant à Erling Haaland après avoir été à l'origine de quatre des cinq buts de la star de City à Luton en FA Cup.

Le milieu de terrain belge a délivré quatre passes décisives et Haaland a trouvé le chemin des filets à cinq reprises lors de la victoire 6-2 de Manchester City sur Luton Town , qui se qualifie pour les quarts de finale de la FA Cup. Un jour après s'être déchaîné contre les Hatters, De Bruyne s'est rendu sur les réseaux sociaux pour envoyer un message hilarant à son collègue Haaland.

Sur Instagram, De Bruyne a partagé une série de photos du large succès contre Luton et a écrit une légende qui se lit comme suit : "Bonjour, comment puis-je vous assister ?". Le tout, sachant que les passes décisives se disent "assist" en anglais.

Manchester City est prêt pour le derby

Depuis qu'il a rejoint les Cityzens, la machine à marquer norvégienne a battu de nombreux records et réalisé huit triplés, mais c'était la première fois que l'attaquant marquait trois fois ou plus lors d'un match à l'extérieur pour le club. Après le match, il a remercié De Bruyne pour ses passes décisives et a qualifié le joueur de 32 ans d'"énorme".

L'équipe de Pep Guardiola abordera le derby de Manchester pleine de confiance, car elle est sur le point d'accueillir son rival United dans un match important de Premier League dimanche.