Quand Cristiano Ronaldo échangeait sa Porsche contre un numéro de téléphone

Cristiano Ronaldo est un homme habitué à obtenir ce qu'il veut et, si l'on en croit sa carrière, il est prêt à tout pour y parvenir.

Un ancien physiologiste de Manchester United a raconté comment il avait vendu sa voiture pour obtenir le numéro d'une fille.

Selon Rod Thornley (The Sun via Cadena SER), avant le transfert de Ronaldo au Real Madrid en 2009, il a trouvé un moyen inventif de vendre sa vieille voiture.

"C'était en mars ou en avril, Cristiano savait déjà qu'il allait aller au Real Madrid et qu'il partirait à la fin de la saison. Un jour, alors que l'émission "X Factor" passait à la télévision, il a dit : "Qui est cette fille ? C'était Kimberly Wyatt des Pussycat Dolls. Elle m'a demandé si je pouvais obtenir son numéro de téléphone et je lui ai répondu : "Qu'est-ce que ça va me rapporter ? Je vous donne toujours les numéros des filles et je n'en tire rien".

Le numéro d'une chanteuse célèbre

C'est alors que Cristiano m'a dit : "Tu aimes ma voiture ? C'était une Porsche Carrera. Quand j'irai au Real Madrid, je te la laisserai à moitié prix", m'a-t-il dit. Et il m'a fallu dix minutes pour obtenir le numéro de Kimberly Wyatt".

Thornley explique ensuite comment il a acheté la voiture à Ronaldo pour 30 000 livres sterling, avant de la revendre le lendemain pour son prix initial de 60 000 livres sterling. Cette somme lui a permis de payer ses vacances aux Maldives cet été-là.

Ronaldo a ensuite fréquenté Irina Shayk à Madrid, avant de devenir le partenaire à long terme de Georgina Rodriguez, avec qui il vit en Arabie saoudite depuis son transfert à Al-Nassr.