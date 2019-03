Quand Claude Makélélé, agacé par ses dribbles, menaçait Ronaldinho sur un terrain : "Je vais t'envoyer à l'hôpital"

Dans une interview accordée à RMC Sport, l'ancien milieu défensif de Chelsea dévoile sa rencontre particulière avec le Ballon d'Or 2005.

Claude Makélélé lorsqu'il jouait était avant tout un compétiteur. L'ancien milieu défensif de et du aimait par-dessus tout la victoire mais aussi le respect sur le terrain. Dans un entretien accordé à RMC Sport qui sera diffusé mercredi soir en intégralité, celui qui dirige actuellement le club belge d'Eupen est revenu sur sa rencontre assez singulière avec Ronaldinho.

L'entraîneur de 46 ans raconte ainsi comment le dribbleur brésilien a tenté de l'avoir lors d'un Chelsea-Barcelone, qui était une affiche culte de la au cours des années 2000. L'ancien joueur des Blues dévoile sa réticence à être le jouet du Ballon d'Or 2005 à l'époque.

"Tous tes trucs de PlayStation là..."

Avec ses mots, Claude Makélélé raconte comment il a tenté de calmer Ronaldinho et son ardeur sur le terrain. "Petit, je préfère que tu viennes, que tu me dribbles dans de bonnes conditions, mais tous tes trucs de PlayStation là, moi, je vais t’envoyer à l’hôpital’. Qu’est-ce qu’il a fait? Il a donné son ballon et il a dit excuse-moi." Une séquence déjà culte et qui promet pour le reste de l'entretien.

ITW exclusive à retrouver mercredi dans #Transversales (20h45) pic.twitter.com/yMFheBIKcE — RMC Sport (@RMCsport) 22 mars 2019

Par la suite, que ce soit en club (Real Madrid/Barcelone) et en sélection ( / ), les deux joueurs se sont retrouvés à de nombreuses reprises dans deux camps différents. Une opposition de style pour des palmarès remarquables de part et d'autre.