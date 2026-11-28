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Les gênes physiques sont revenues hanter le jeune attaquant égyptien du FC Barcelone Hamza Abdelkarim, de nouveau touché lors d'un entraînement de l'équipe réserve du club catalan.

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Selon le journaliste marocain Achraf Ben Ayad, Hamza a de nouveau ressenti des gênes hier, vendredi, alors qu'il s'entraînait avec l'équipe B. C'est un nouveau coup d'arrêt pour le prometteur joueur égyptien.

Ben Ayad a écrit sur son compte du réseau social « X » : « Hamza, en s'entraînant hier avec l'équipe B, a de nouveau ressenti des gênes ».

Hamza avait déjà été tenu à l'écart la semaine dernière en raison de gênes physiques similaires, qui l'avaient privé du derby catalan entre le Barcelona Atlètic et la réserve de l'Espanyol.

L'attaquant égyptien était également absent de la liste de l'entraîneur allemand Hansi Flick pour le match face à Villarreal, comptant pour la 13e journée de Liga, alors qu'il devait être présent avec l'équipe première.

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Cette semaine-là s'annonçait chargée pour Hamza : il devait intégrer le groupe de l'entraîneur Juliano Belletti pour le match de la réserve, avant de rejoindre l'équipe première, en raison de la vague d'absences qui frappait les Blaugrana, aussi bien en équipe première qu'en équipe B.

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Le club catalan a préféré ne prendre aucun risque avec le joueur compte tenu de ces gênes physiques, bien qu'il se soit entraîné vendredi dernier sous les ordres de Belletti, en vue des matchs de la réserve et d'une éventuelle participation à certaines séances avec ses coéquipiers de l'équipe première.

Hamza compte 131 minutes de jeu officielles cette saison : 12 minutes avec l'équipe première, 74 minutes avec la réserve, au cours desquelles il a marqué un but lors de l'unique match qu'il a disputé, ainsi que 45 autres minutes avec les U19.

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Né le 1er janvier 2008, Hamza Abdelkarim a été formé dans les catégories de jeunes d'Al Ahly et s'est fait remarquer avec l'équipe d'Égypte des moins de 17 ans lors de la Coupe du monde 2025 au Qatar, où il a inscrit deux buts.

L'attaquant égyptien a rejoint le FC Barcelone début 2026 sous forme de prêt en provenance d'Al Ahly, avant que le club espagnol ne lève l'option d'achat en juin pour rendre son transfert définitif.

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Il n'a pas fallu longtemps pour que Hamza soit promu en équipe première sous la direction de Flick, devenant ainsi le premier joueur égyptien de l'histoire des Blaugrana.

Abdelkarim offre une option dont l'effectif de Flick ne dispose pas : un avant-centre au physique puissant, capable de jouer dos au but, doté de bonnes qualités dans le jeu aérien et efficace à la finition.