Quand Brendan Rodgers ne sait pas que Leicester est reversé en Europa Conférence League

Brendan Rodgers a admis qu'il ne connaissait pas la Conference League après avoir vu son équipe de Leicester tomber dans la nouvelle compétition européenne de troisième niveau.

Rodgers a vu son équipe de Leicester se faire éliminer de l'Europa League après avoir perdu 3-2 au stade Diego Armando Maradona contre Naples, jeudi soir.

Le Spartak Moscou a pris la tête de la poule après sa victoire 1-0 sur le Legia Varsovie. Les Foxes se contentent du lot de consolation de la troisième place et d'une place en Conférence League.

Rodgers découvre une nouvelle compétition

Leicester disputera un tour de barrage pour accéder à la compétition inaugurale de l'UEFA en février, ce qui a surpris Rodgers.

"Je dois être honnête - je ne sais même pas ce qu'est la compétition en toute honnêteté. Je me concentrais sur l'Europa League et sur la victoire dans ce groupe, au minimum sur la deuxième place", a déclaré l'entraîneur écossais à BT Sport après la défaite des Foxes à Naples.

"Donc, avec tout le respect que je dois à la compétition, je ne suis pas sûr de ce que c'est. Je suis sûr que je le découvrirai bien assez tôt."

La mauvaise passe de Leicester continue

Leicester a maintenant perdu quatre de ses six derniers matches, toutes compétitions confondues, et a encaissé 13 buts en cours de route.

Les Foxes ont créé de nombreuses occasions contre Naples, en plus des buts de Jonny Evans et Keiman Dewsbury-Hall, mais un manque d'organisation en défense s'est une fois de plus avéré être leur perte.

Rodgers a donné une évaluation honnête de la dernière prestation de son équipe avant de se tourner vers une rencontre cruciale de Premier League avec Newcastle dimanche.

"Je pense que nous avons fait cela [revenir à l'essentiel]", a ajouté Rodgers. "Je pense qu'il y a beaucoup de naïveté dans notre équipe et nous avons beaucoup de jeunes joueurs. On leur a demandé plus de choses cette saison, et nous avons joué avec différents systèmes et différentes formes. Individuellement, il s'agit alors d'avoir cette mentalité pour suivre notre coureur ou pour arrêter un centre."

"Cela peut être dans n'importe quelle forme, mais c'est ma responsabilité de trouver cette solution. Ce soir, nous avons été bons offensivement mais nous n'avons pas été assez bons défensivement."

"Le match de Newcastle est maintenant très important. Notre côté offensif du jeu a été brillant. Nous avons l'air de pouvoir marquer des buts mais il faut défendre beaucoup mieux que nous le faisons et nous devons chercher à retrouver cette solidité dans l'équipe à tous les niveaux. Être difficile à battre est toujours la base et nous devons revenir à cela."