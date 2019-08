Quand Blatter s'est fait tirer les oreilles par Florentino Perez à cause de Ronaldo

Sepp Blatter vient de raconter comment il s'est fait tancer par le président du Real pour avoir dit qu'il préférait Messi à Ronaldo.

En 2013, Sepp Blatter avait fait couler beaucoup d'encre et suscité des remous en lâchant lors d'une conférence à Oxford et devant une assemblée d'étudiants qu'il préférait Lionel Messi à Cristiano Ronaldo par rapport au style des deux footballeurs. Un crime de lèse-majesté qui ne lui a pas été pardonné à Madrid. Pis, il a eu droit à des remontrances de la part de l'homme fort de la Casa Blanca.

C'est l'intéressé lui-même qui a fait part de cette anecdote dans un entretien accordé à InfoBae : "Vous pouvez maintenant le dire sans problèmes ; j’ai dit aux étudiants qu’ils (Messi et Ronaldo) étaient tous les deux très bons, mais que Messi était l’enfant dont rêvait toute mère et que Ronaldo était plus «robotique». Cristiano n'était pas content, et encore moins le président du qui s'est fâché contre moi pour cela… Deux semaines plus tard, Cristiano Ronaldo a remporté le Ballon d'Or."

Effectivement, CR7 triomphait en fin d'année et remportait son deuxième Ballon d'Or au nez et à la barbe de Lionel Messi (2e) et Franck Ribéry (3e). Le Portugais n'avait pas manqué aussi de répondre à sa façon à celui qui était alors le patron de la FIFA en mimant un soldat lors d'une célébration de but.

Dans la même interview, Blatter a aussi parlé de Gianni Infantino, son successeur, et pour qui il manifeste très peu d'estime : "il est plus intéressé par la politique que par le football, ou du moins il exploite le football pour cultiver des amitiés politiques".