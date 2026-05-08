Quand aura lieu la prochaine mise en vente des billets pour la Coupe du monde ? Guide des dates de la phase de vente de dernière minute et de la revente officielle pour 2026

Vous espérez toujours voir votre équipe préférée en action lors de la Coupe du monde ou les meilleurs footballeurs de la planète, tels que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Kylian Mbappé, faire des merveilles sur la plus grande scène qui soit ? Réservez dès aujourd’hui vos billets pour la Coupe du monde 2026.

Plusieurs phases de vente ont déjà eu lieu et les places se sont arrachées, mais des options restent disponibles pour concrétiser votre projet.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026 : comment les acheter, leurs prix et bien plus encore.

Quand aura lieu la prochaine période de vente pour la Coupe du monde 2026 ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées durant ces phases, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Tout n’est cependant pas perdu : des options restent ouvertes.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est ouverte depuis le 1er avril. Contrairement aux précédentes étapes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter attentivement les conditions générales de ces sites.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 ?

Les billets pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

places premium situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.

Elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : les places les plus abordables, situées en haut de la tribune, en dehors des autres catégories.

Les tarifs ont fluctué au fil des différentes phases de mise en vente. Voici les premières estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $

Consultez régulièrement le portail officiel de billetterie de la Coupe du monde de la FIFA pour plus d’informations et, pour connaître les disponibilités actuelles, tournez-vous vers les plateformes de revente telles que StubHub.

Quels sont les stades hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Retrouvez ci-dessous la liste des villes et des stades qui accueilleront les rencontres :