Qualifications Euro 2020 - L'Italie avec Verratti, mais sans Kean

Ce vendredi, Roberto Mancini a dévoilé une liste de 26 joueurs convoqués pour affronter l'Arménie (5 septembre) et la Finlande (9 septembre).

Jeudi, Didier Deschamps faisait face aux médias pour dévoiler sa liste de joueurs convoqués pour les prochains matches de l'Equipe de . Ce vendredi, c'était au tour de Roberto Mancini, le sélectionneur de la Squadra Azzurra, de faire de même. En vue des matches de qualification pour l' contre l'Arménie (5 septembre) et la Finlande (9 septembre), l'Italien a décidé de convoquer 26 joueurs.

Première pour Pellegrini, Zaniolo et Kean sanctionnés

Une liste sans grande surprise et donc relativement classique, avec les présences de joueurs cadres tels le gardien Gianluigi Donnarumma, un temps pisté par le Paris Saint-Germain, ou encore les défenseurs Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci ou Alessandro Florenzi. Les milieux de terrain Jorginho et Marco Verratti sont eux aussi présents, de même que les attaquants Ciro Immobile et Lorenzo Insigne. ​

Qu'un seul nouveau dans le groupe transalpin, en la personne du latéral gauche Luca Pellegrini (20 ans), passé cet été de l'AS Rome à la et immédiatement prêté à . Une première qui ne se fera pas aux côtés des autres jeunes joueurs que sont Zaniolo (20 ans), milieu de terrain de l'AS Rome, et Kean (19 ans), fraîchement transféré à Everton. Et pour cause, Roberto Mancini a décidé de sanctionner les deux jeunes talents pour leur comportement avec les Espoirs en juillet dernier, eux qui étaient arrivés en retard à une séance vidéo en marge de l'Euro.