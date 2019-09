Qualifications Euro 2020 - L'Allemagne se rebelle, les Pays-Bas enchaînent, la Belgique se déchaîne

Retrouvez tous les résultats du soir comptant pour les qualifications pour l'Euro 2020.

Quelques jours après leur probant succès en dans un grand classique européen (4-2), les n'ont eu aucun problème à se défaire de l'Estonie (4-0), ce lundi soir. Les Oranje ont fait parler leur force de frappe contre un adversaire largement à leur portée. Memphis Depay, déjà brillant vendredi, a trouvé le chemin des filets en inscrivant le troisième but des siens (76e) après un doublé de Babel (17, 47e). Wijnaldum a lui aussi participé au festival, encore une fois (84e). Un match sans histoire pour une formation sûre d'elle.

L'Allemagne fait la bonne opération

Mais le choc du soir avait lieu à Belfast, où l'Allemagne, revancharde, défiait une surprenante équipe d' . La Mannschaft n'avait pas le droit à l'erreur dans ce match intense, et elle a su éviter le piège grâce à un but splendide de Halstenberg, dont la puissante reprise de volée a fait mouche en début de seconde période (47e). Elle aurait pu prendre le large, aussi, mais elle a laissé l' du Nord dans le coup et a failli le payer sur l'une des rares opportunités franches des locaux, sans succès. Le but de break de Gnbary (90e+2) a scellé le résultat (2-0). L'équipe de Joachim Löw, désormais à égalité de points avec son adversaire du jour, récupère la première place.

De Bruyne monstrueux

L'affaire était autrement plus simple pour la , seule au monde dans son groupe I. Une fois de plus, les hommes de Roberto Martinez ont fait parler la poudre, cette fois-ci face à l'Ecosse. Lukaku (9e), Vermaelen (24e) et Alderweireld (32e) ont tous trouvé le chemin des filets en première période. Mais c'est bien Kevin De Bruyne, dont la vista avait fait des ravages, qui a été l'homme du match en ajoutant un quatrième but après avoir brillé d'art de la dernière passe avec pas moins de trois offrandes pour ses coéquipiers. Monstrueux.

Derrière les Belges, la a fait le travail sans faire le show contre le Kazakhstan, Fernandes endossant le costume du héros en toute fin de match (1-0, 89e). Seconde de son groupe, elle est la seule équipe à avoir encore la Belgique dans son viseur.

Parmi les autres résultats du jour, notons le match nul décevant de la en Azerbaïdjan (1-1) un peu plus tôt dans la soirée, malgré un but de Luka Modric pour les vice-champions du monde dans le groupe E, ou encore le match nul et vierge sans saveur entre la et l'Autriche (0-0), dans le groupe G.