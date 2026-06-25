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Qualification mondiale en poche, Bono affronte toutefois trois statistiques préoccupantes

Y. Bounou
Maroc vs Haïti
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Haïti
É.-U.

Un nouveau but contre son camp a été inscrit lors de la Coupe du monde 2026.

Qualifiée pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026, la sélection marocaine a toutefois connu un accroc lors de son match contre Haïti, ponctué par trois statistiques défavorables pour son gardien expérimenté Yassine Bounou.

Il est en effet à l’origine du premier but haïtien après avoir marqué contre son camp lors de cette rencontre qui s’est conclue par un match nul 2-2, lors de la dernière journée de la phase de groupes.

D’après le site de statistiques « SofaScore », le gardien marocain a reçu une note de 5,47, ce qui en fait le deuxième joueur le moins bien noté de la rencontre, lors de l’un des matchs les plus difficiles de sa carrière internationale.

Autre statistique défavorable : le gardien est devenu le quatrième joueur marocain de l’histoire de la Coupe du monde à marquer contre son camp.

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Ce csc porte à quatre le nombre total d’autogoals marqués par des joueurs marocains en Coupe du monde, ce qui place le Maroc au deuxième rang de l’histoire de la compétition, juste derrière le Mexique.

Malgré ces statistiques peu reluisantes, les Lions de l’Atlas ont préservé leur deuxième place du groupe avec cinq points, derrière le Brésil, et poursuivent leur parcours en Coupe du monde.

Le gardien, pilier des « Lions de l’Atlas », espère toutefois tourner rapidement la page de cette rencontre pour retrouver son niveau habituel en phase à élimination directe, lui qui a largement contribué aux succès récents de la sélection marocaine.

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