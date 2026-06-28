Qualification historique pour le Congo, qui a dominé l’Ouzbékistan et se prépare désormais à défier une sélection européenne

L’équipe nationale de la République démocratique du Congo a renversé la vapeur face à l’Ouzbékistan pour s’imposer 3-1 tôt ce dimanche matin, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Les Ouzbeks avaient pourtant ouvert le score dès la 10^e minute par l’intermédiaire d’Eldor Shomurodov.

Mais les Congolais ont obtenu un penalty, transformé avec sang-froid par Yuan Wisa à la 68^e minute.

Feston Mayi a doublé la mise pour les Congolais à la 78^e minute, avant que Wisa ne conclue le score en transformant son deuxième but personnel, et le troisième de son équipe, dès la première minute du temps additionnel.

Avec 4 points au compteur, la RDC termine à la troisième place du groupe 11 et valide son billet pour les 16es de finale en tant que l’une des meilleures troisièmes.

Les Congolais affronteront l’Angleterre en 16es de finale, tandis que l’Ouzbékistan termine dernier du groupe 11, bredouille.