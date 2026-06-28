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Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Qualification historique pour le Congo, qui a dominé l’Ouzbékistan et se prépare désormais à défier une sélection européenne

RD Congo vs Ouzbékistan
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Angleterre vs RD Congo
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Congo-Kinshasa
Ouzbékistan
É.-U.
Angleterre

L’équipe nationale de la République démocratique du Congo a renversé la vapeur face à l’Ouzbékistan pour s’imposer 3-1 tôt ce dimanche matin, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Les Ouzbeks avaient pourtant ouvert le score dès la 10^e minute par l’intermédiaire d’Eldor Shomurodov.

Mais les Congolais ont obtenu un penalty, transformé avec sang-froid par Yuan Wisa à la 68^e minute.

Feston Mayi a doublé la mise pour les Congolais à la 78^e minute, avant que Wisa ne conclue le score en transformant son deuxième but personnel, et le troisième de son équipe, dès la première minute du temps additionnel.

Avec 4 points au compteur, la RDC termine à la troisième place du groupe 11 et valide son billet pour les 16es de finale en tant que l’une des meilleures troisièmes.

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Les Congolais affronteront l’Angleterre en 16es de finale, tandis que l’Ouzbékistan termine dernier du groupe 11, bredouille.

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