Nasser Al-Khelaïfi, président de l'Association européenne des clubs et président du Paris Saint-Germain, a prononcé son discours devant l'assemblée de l'Association européenne des clubs, exprimant ses remerciements à Joan Laporta, président du Barça, pour ses efforts en vue de faire revenir son club au sein des clubs européens, qui rassemblent actuellement plus de 850 clubs.

Al-Khelaïfi a également remercié, selon le journal « Marca », Florentino Pérez, président du Real Madrid, pour ses démarches visant à parvenir à un accord en vertu duquel son club deviendrait membre officiel de l'Association européenne des clubs.

Les négociations ont déjà commencé et, malgré la présence aujourd'hui à Copenhague d'Anas Laghrari représentant la société A22, la société qui devait gérer la « Super Ligue », sa présence constitue un indicateur de l'amélioration des relations entre l'Association européenne des clubs et le Real Madrid.

Selon des sources proches d'A22, l'accord de retour du Real Madrid au sein de l'Association est désormais imminent, et le club retirera alors son recours judiciaire.

Al-Khelaïfi a déclaré dans son discours : « Je voudrais remercier le président du Barça, Joan Laporta, pour sa confiance envers l'Association européenne des clubs : bienvenue à nouveau au sein de la famille des clubs. Je voudrais également remercier le président du Real Madrid, Florentino Pérez, pour sa conviction que l'avenir du football européen doit être bâti sur l'unité et les intérêts communs ; et nous sommes heureux de les voir rejoindre de nouveau la famille des clubs de football européens. »

Il a poursuivi ses propos : « Le football mondial revêt également une importance capitale pour nos clubs. Nous avons tous assisté à la Coupe du monde 2026 cet été ; 857 joueurs issus de clubs européens y ont pris part, ce qui représente près de 70 % du total des joueurs participants, soit l'équivalent de l'ensemble des listes de joueurs de 33 sélections sur les 48 sélections participantes. J'espère que les gens prendront enfin conscience de la valeur que représentent les clubs. »

Il a ajouté : « Il est vraiment attristant de voir la situation actuelle ; au lieu d'élever notre sport, nous perdons du temps à gérer des problèmes et des difficultés. Le football prospère lorsque nous nous écoutons les uns les autres, lorsque nous faisons preuve de transparence entre nous, mais le plus important de tout est d'être honnêtes. Quelles que soient nos divergences, le football reste plus grand et plus important que chacun d'entre nous. »

Le président de l'Association européenne des clubs (ECA) a encouragé Aleksander Čeferin, président de l'UEFA, à se porter candidat aux élections de l'UEFA – une décision qu'il devrait annoncer en décembre prochain, soit quatre mois avant la tenue du congrès prévu au Kazakhstan en avril 2027.

Al-Khelaïfi a déclaré : « Lorsque l'UEFA et les clubs travaillent main dans la main, c'est le football qui en sort le plus grand gagnant. Nous affrontons toute question ou tout problème de manière directe et décisive. L'UEFA peut parfois ne pas être satisfaite des clubs, et les clubs peuvent parfois ne pas être satisfaits de l'UEFA, mais nous trouvons toujours des solutions. »

Il a souligné : « Aujourd'hui, 36 représentants de l'Association européenne des clubs siègent dans 15 commissions de l'UEFA ; voilà la véritable coopération. Je ne peux pas parler de l'UEFA sans évoquer son président. »

Il a continué : « Aleksander, je sais que tu es lassé de mes appels et de mes messages quotidiens concernant toutes nos revendications en tant que clubs. Je dois donc te remercier pour ta patience, ton soutien aux clubs et ta défense des intérêts supérieurs du football, même dans les moments où cela n'est pas chose aisée. Le football a besoin de grands dirigeants comme toi, et au nom de plus de 900 clubs membres de l'Association, nous te demandons de te présenter à nouveau à la présidence l'année prochaine. »

Il a poursuivi son propos : « À mesure que notre nombre de membres croît et évolue, nos mécanismes de gouvernance et nos structures organisationnelles doivent eux aussi changer. L'Association européenne des clubs (ECA) d'aujourd'hui est différente de ce qu'elle était par le passé ; c'est pourquoi nous votons aujourd'hui l'introduction de nouvelles modifications à nos statuts. Cela signifie que tous les membres – qu'ils soient membres ordinaires ou associés, et que leurs clubs soient de petite, moyenne ou grande taille – auront une voix directe et un droit de vote sur toutes les décisions majeures de l'Association. »

Il a enchaîné : « Nous serons plus démocratiques que jamais – que ce soit au sein du conseil exécutif, des groupes de travail ou des commissions – sans porter atteinte à notre efficacité ni à notre équilibre. Tous les membres pourront également représenter l'Association devant l'UEFA et la FIFA ainsi que dans d'autres commissions, et nous garantirons une forte représentation féminine dans toutes les instances subsidiaires du conseil exécutif. C'est un modèle de bonne représentation et de gouvernance rigoureuse. »

Nasser Al-Khelaïfi a affirmé que l'Association poursuivrait sa croissance en déclarant : « Je me souviens lorsque j'ai proposé pour la première fois, il y a quelques années, la nécessité d'élargir notre base de membres et de chercher à atteindre 1 000 clubs membres ; certains s'étaient alors demandé : "As-tu perdu la raison ?", et d'autres avaient dit : "C'est impossible." Mais notre parcours nous a appris que notre diversité n'est ni un problème ni une faiblesse, mais bien la source de notre force et notre atout exceptionnel. Un club qui compte 5 000 supporters peut donner une leçon à un club qui en compte 50 millions, un club féminin d'Irlande peut inspirer un club masculin d'Italie, et une académie de jeunes ici au Danemark peut former un joueur qui changera le visage du football à l'échelle mondiale. »



