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Gary Neville réclame un grand ménage estival à Manchester United et exhorte Mauricio Pochettino, qui arrive au poste d’entraîneur, à se séparer de six joueurs de premier plan. L’ancien latéral estime que l’effectif doit être entièrement remanié pour sortir de sa mauvaise passe, alors que le club se trouve près du bas du classement de Premier League.

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Pochettino hérite d’une crise à Old Trafford

Pochettino a succédé à Michael Carrick à Carrington , trois jours seulement avant le déplacement de Manchester United à Liverpool, le 22 novembre. Le nouvel entraîneur hérite d’une équipe 18e de Premier League, avec une seule victoire en dix matches, et déjà éliminée de la Carabao Cup après une défaite à domicile contre Brighton en septembre.

Les supporters ont manifesté leur mécontentement en sifflant les joueurs à Old Trafford, mais Gary Neville a défendu Diogo Dalot, qu’il juge injustement pris pour cible malgré ses efforts. Neville s’attend plutôt à ce que Pochettino se sépare de Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Mason Mount, Marcus Rashford et Joshua Zirkzee à la fin de la saison, tandis que Lisandro Martinez devrait partir à l’expiration de son contrat l’été prochain.

Neville défend Dalot et réclame le départ de De Ligt

Dans l’émission Stick to United, Neville a pris la défense de Dalot après les sifflets adressés au latéral portugais par les supporters à domicile.

« Est-ce que je pense que Dalot est Denis Irwin ? Non. Denis Irwin est le meilleur latéral que Manchester United ait jamais eu, je ne devrais même pas les mentionner dans la même phrase, mais je me séparerais de plusieurs joueurs avant Dalot, a déclaré Neville. Dalot a été envoyé sur le côté gauche. [Ruben] Amorim l’a fait jouer piston gauche, où il était à la peine, c’était affreux à voir. Alors, en gros, il lève la main et dit : “Je jouerai là. Je ferai tout pour l’équipe.” Je ne le vois jamais se défiler.

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« Ce n’est pas un joueur extraordinaire, soyons clairs. Il ne se défile jamais. Je pense que dans une défense à quatre correcte, il s’en sortirait. Mais la défense à quatre dont il fait partie est catastrophique. Son placement n’est pas formidable, il pourrait être meilleur avec le ballon. Je trouve simplement qu’il est une cible trop facile. »

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Plutôt que de se séparer de Dalot, Neville estime que United doit d’abord faire le ménage parmi ses défenseurs indisponibles. « Je me séparerais de Mazraoui bien avant lui. Martinez, De Ligt… De Ligt ne joue pas au football. Si un joueur est souvent blessé et ne joue pas, le fait qu’il n’ait pas joué ne signifie pas qu’il devrait passer devant un joueur qui joue chaque semaine et se porte volontaire. On veut quelqu’un sur qui on peut vraiment compter et qui est disponible pour jouer. Donc De Ligt doit partir. »

Qui reste et qui part dans la reconstruction de l’effectif de Pochettino ?

En passant l’effectif en revue, Neville a indiqué quels joueurs Pochettino chercherait à conserver. « Un nouveau gardien… Je pense qu’il voudra quelqu’un pour concurrencer [Senne] Lammens. Je ne dis pas qu’il va remplacer Lammens, je pense qu’on en a assez vu la saison dernière pour continuer avec lui. En défense… Il gardera [Luke] Shaw parce qu’il le connaît et qu’il parviendra probablement à en tirer le meilleur. Le problème de Luke, ce sont les blessures, et il faudra gérer son cas. Il gardera [Harry] Maguire parce qu’il lui fera confiance et le verra comme un battant, quelqu’un capable de faire le travail pour lui. Il gardera [Leny] Yoro parce qu’il pensera qu’il y a quelque chose à développer chez lui. [Ayden] Heaven, je le prêterais pour qu’il acquière de l’expérience en Championship. Il est encore très loin du niveau requis, c’est injuste de le mettre dans la situation où il se trouve. »

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Au milieu de terrain, Neville pense que Pochettino s’appuiera sur plusieurs joueurs jeunes ou confirmés, mais qu’il se séparera de Mount. « Je garderais Bruno [Fernandes], Kobbie [Mainoo], [Youri] Tielemans. Mount devrait partir. [Andrey] Santos… Il pourrait plaire à Mauricio parce qu’il est jeune, mobile et agressif. Il pourrait réussir à en tirer quelque chose. Lui et [Carlos] Baleba feront partie des options au milieu. Dans ce secteur, c’est Mount qui part. »

En attaque, les contraintes salariales et l’adéquation au système détermineront qui restera après cette refonte. « Zirkzee doit absolument partir. Je pense que Marcus doit partir à 100 %, parce qu’il touche énormément d’argent et que cette situation a déjà été largement évoquée. Ils n’ont pas les moyens de lui verser ce salaire, il faut se débarrasser de cette charge salariale dès que possible. Il travaillera avec Amad [Diallo], avec [Bryan] Mbeumo, avec [Matheus] Cunha et avec [Benjamin] Sesko. Il utilisera [Patrick] Dorgu à court terme, mais celui-ci partira dans les deux prochaines années. [Manuel] Ugarte partira, à 100 %. »

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Un plan sur trois ans pour redresser Manchester United

Pochettino sera immédiatement mis à l’épreuve dimanche à Liverpool, alors qu’il tentera d’enrayer la chute de United au classement de Premier League. Neville estime toutefois qu’il faudra procéder par étapes, sur plusieurs étés consécutifs, pour remanier l’effectif. « Si on fait le tour de l’effectif aujourd’hui, je dirais que Martinez partirait, De Ligt partirait, Mazraoui partirait, Mount partirait : une première vague l’été prochain. Rashford aussi, si c’est possible, et Zirkzee. Puis, l’année suivante, on se pencherait sur Shaw, Maguire, Dalot et Bruno. Ce serait la deuxième vague et, à ce moment-là, on aurait peut-être aussi pris une décision concernant Baleba et Santos. »

Avec des joueurs expérimentés comme Fernandes, Maguire et Shaw envisagés pour la deuxième vague de départs, une solution rapide reste irréaliste à Old Trafford. « Mais il faudra au minimum deux saisons à Mauricio Pochettino pour démanteler cet effectif, s’il s’y prend bien. Cela pourrait prendre trois saisons », a conclu Neville.