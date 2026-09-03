« Qu’il le veuille ou non » : le nouvel entraîneur adresse d’entrée un premier message clair à Nick Woltemade

Sur Sky Sport, Spalletti a expliqué qu’il était, sur le principe, enthousiasmé par les qualités de Woltemade. Le joueur de 24 ans réunit avec son style de jeu unique « deux mondes » en ce qui concerne le poste d’attaquant. « Il comprend très bien comment s’intégrer à l’équipe, il dispose d’une technique légère, connaît le football, peut bien faire circuler le ballon dans le dernier tiers, puis exploiter les espaces », a déclaré Spalletti.

Dans le même temps, le coach de la Vieille Dame a demandé à Woltemade de se recentrer davantage sur les principes fondamentaux de la condition d’attaquant, qui l’avaient rendu si dangereux par le passé au VfB Stuttgart : « Le jeu de tête et la finition sont des choses qu’il doit apprendre par cœur, qu’il le veuille ou non. »

Dans l’ensemble, Spalletti a toutefois un bon ressenti au sujet de l’attaquant allemand. Depuis son transfert à la Juventus, Woltemade sourit « constamment » et donne l’impression d’« être heureux d’être ici ».

Woltemade avait quitté son club formateur Newcastle United le jour de la date limite des transferts après seulement un an et rejoint les Turinois sous forme de prêt. Chez le recordman d’Italie, le joueur de 24 ans espère désormais surmonter sa crise de forme qui dure depuis des mois et retrouver son meilleur niveau.

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Quels autres clubs ont tenté de recruter Nick Woltemade ?

L’international allemand avait rejoint les Magpies à l’été 2025, et en échange, une indemnité de transfert de plus de 75 millions d’euros avait été versée au VfB Stuttgart, pour lequel Woltemade faisait auparavant parler sa capacité à marquer. À Newcastle, il avait d’abord réalisé un départ grandiose avec quatre buts lors de ses cinq premiers matches de championnat, avant de traverser un trou d’air et de ne plus marquer du tout pendant des mois.

Le joueur de 24 ans a ensuite perdu sa place de titulaire aussi bien à Newcastle qu’en équipe d’Allemagne. Lors de la Coupe du monde, il n’est entré en jeu qu’en seizièmes de finale contre le Paraguay, peu avant le début de la prolongation, puis lors de la séance de tirs au but qui a suivi, Woltemade a lui aussi échoué, tout comme Kai Havertz avant lui et Jonathan Tah après lui. L’Allemagne a ainsi vécu un nouveau grand désastre en Coupe du monde et a été éliminée.

Dernièrement, des rumeurs ont également évoqué un retour en Bundesliga, puisque RB Leipzig et Borussia Dortmund ont tous deux été associés à Woltemade. À Newcastle, il est encore sous contrat jusqu’en 2031.