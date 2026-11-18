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L'ambition de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr ne se résume plus à continuer de marquer, à battre des records ou à ajouter de nouveaux titres nationaux à son palmarès. Un accomplissement bien plus grand reste dans tous les esprits des supporters du club, qui attendent de voir leur équipe au sommet du continent asiatique.

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Si la star portugaise possède un palmarès riche en titres européens et internationaux, son aventure saoudienne la confronte à une épreuve d'une autre nature, dont l'enjeu dépasse le cadre des accomplissements individuels. Le journaliste saoudien Sami Al-Hariri, connu pour son attachement à Al-Hilal, a remis ce défi sur le devant de la scène en adressant un message au capitaine d'Al-Nassr sur son compte X, dans lequel il a placé le joueur et le club face à une question : sont-ils capables de concrétiser le rêve asiatique ?

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Dans son tweet, Al-Hariri a choisi un angle teinté de provocation sportive, en s'appuyant sur le plus grand accomplissement de la carrière internationale de Ronaldo, sa contribution au sacre du Portugal à l'Euro 2016, pour s'interroger sur les raisons qui l'empêchent de rééditer un exploit continental sous le maillot d'Al-Nassr : « Puisque Cristiano a remporté l'Euro avec le Portugal, pourquoi ne nous ferait-il pas le plaisir de remporter l'Asie avec Al-Nassr ? » Le message du journaliste saoudien ne s'est pas limité à comparer l'exploit de Ronaldo avec sa sélection et les ambitions d'Al-Nassr. Il s'est aussi adressé aux supporters du club, qui attendent depuis des années de célébrer un grand titre continental, alors que ceux d'Al-Hilal, d'Al-Ittihad et d'Al-Ahli ont pu fêter les leurs.

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« Jusqu'à quand le cher supporter d'Al-Nassr devra-t-il patienter ? Il a le droit de se réjouir, comme se sont réjouis les supporters d'Al-Hilal, d'Al-Ittihad et d'Al-Ahli… Jusqu'à quand devra-t-il patienter ? Qu'est-ce qui t'en empêche, Don ? », a lancé Al-Hariri, mettant la star portugaise face à la responsabilité de mener le projet du club vers le titre tant attendu par ses supporters.

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Bien qu'Al-Nassr possède une histoire en Asie, le club n'a jamais remporté la Ligue des champions de l'AFC, sous toutes ses appellations. Il s'en est pourtant approché à plusieurs reprises par le passé, sans jamais parvenir à monter sur la plus haute marche, ce qui fait de ce titre l'un des principaux objectifs encore absents de son palmarès.

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La tentative historique la plus marquante d'Al-Nassr remonte à 1995, lorsque le club a atteint la finale du Championnat d'Asie des clubs, l'ancêtre de la Ligue des champions de l'AFC dans sa formule moderne. Il s'était alors incliné face aux Sud-Coréens d'Ilhwa Chunma sur le score de 1-0 (but en or) après prolongation, au stade international du Roi-Fahd à Riyad. Al-Nassr a également atteint les demi-finales de la Ligue des champions de l'AFC lors des éditions 2020 et 2021, avant de voir son parcours s'arrêter à chaque fois, d'abord face aux Iraniens de Persépolis aux tirs au but, puis face à Al-Hilal. Le premier titre continental lui échappe donc toujours.

Cela ne signifie pas pour autant qu'Al-Nassr n'a jamais remporté de compétition asiatique : le club a déjà décroché la Coupe d'Asie des vainqueurs de coupe et la Supercoupe d'Asie en 1998. Il est aussi devenu le premier représentant du continent à la Coupe du monde des clubs en 2000, compétition qui lui a valu son surnom historique d'« Al-Alami » (« le Mondial »).

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Ce défi prend encore plus d'importance après le récent échec en Ligue des champions de l'AFC 2, lorsqu'Al-Nassr s'est incliné 1-0 face aux Japonais de Gamba Osaka lors de la finale disputée à Riyad le 16 mai 2026. Ronaldo et ses coéquipiers ont ainsi laissé filer un titre continental qui semblait à portée de main.

Cette défaite est intervenue malgré la présence de grands noms dans l'effectif, parmi lesquels Sadio Mané, João Félix et Ronaldo, ce qui a relancé le débat sur la capacité de l'équipe à traduire son potentiel en titres continentaux.

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