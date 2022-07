Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Le jugement semi automatisé des hors-jeux adopté pour le Mondial

La technologie jouera un rôle toujours plus prépondérant dans l'arbitrage lors de la Coupe du monde au Qatar.

La FIFA a annoncé qu'une technologie de pointe semi-automatisée serait utilisée lors de la Coupe du Monde 2022 pour faciliter les décisions de hors-jeu et accélérer l'utilisation de la VAR.

La technologie jouera un rôle plus important que jamais lors de la Coupe du monde au Qatar. Un nouveau système sera testé lors de la Coupe arabe et de la Coupe du monde des clubs en 2021.

Il est suggéré que le processus de prise d'une décision définitive de hors-jeu passe d'environ 70 secondes à seulement 25.

Comment fonctionne la technologie du hors-jeu ?

Un capteur situé au milieu du ballon officiel de la Coupe du monde, qui envoie des données 500 fois par seconde pour déterminer le point de contact exact, sera utilisé en parallèle avec 12 caméras multi-tracking dédiées, montées sur le toit de chaque stade.

Ces caméras suivent à la fois la position du ballon et 29 points distincts sur chaque joueur, les données étant envoyées 50 fois par seconde afin de calculer la position de chaque individu sur le terrain.

Si un joueur se trouve en position de hors-jeu, l'arbitre assistant vidéo est alerté et peut alors transmettre un message aux officiels sur le terrain. La FIFA affirme que ce processus "se déroule en quelques secondes et signifie que les décisions de hors-jeu peuvent être prises plus rapidement et plus précisément".

Une fois qu'un hors-jeu a été signalé, une animation 3D sera générée "qui montrera toujours les meilleures perspectives possibles pour une situation de hors-jeu", et ces graphiques seront affichés sur des écrans géants dans n'importe quel lieu de la compétition.

D'autres tests sont prévus avant la Coupe du monde 2022 au Qatar, qui doit débuter le 21 novembre, mais la FIFA est convaincue que la nouvelle technologie est adaptée et prête à être déployée.

Que dit la FIFA à propos de la technologie du hors-jeu ?

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré : "Lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2018, la FIFA a pris la décision courageuse d'utiliser la technologie VAR sur la plus grande scène du monde, et cela s'est avéré être un succès incontestable.

"La technologie de hors-jeu semi-automatique est une évolution des systèmes VAR qui ont été mis en œuvre à travers le monde.

"Cette technologie est l'aboutissement de trois années de recherche et de tests pour offrir le meilleur aux équipes, aux joueurs et aux supporters qui se rendront au Qatar plus tard dans l'année. La FIFA est fière de ce travail et attend avec impatience que le monde entier puisse constater les avantages de la technologie du hors-jeu semi-automatique lors de la Coupe du Monde 2022.

"La FIFA s'est engagée à exploiter la technologie pour améliorer le football à tous les niveaux, et l'utilisation de la technologie du hors-jeu semi-automatique lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en est la preuve la plus évidente."